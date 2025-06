Minister van Weel komt met verbreding kroongetuigenregeling en verbetering getuigenbescherming

De kroongetuigenregeling verbreden en het wettelijk kader voor getuigenbescherming te verbeteren zijn belangrijke stappen in de aanpak van ondermijning door de georganiseerde criminaliteit. De Ministerraad heeft zojuist ingestemd met de start van de consultatie van het wetsvoorstel verbetering kroongetuigenregeling en het nieuwe Besluit getuigenbescherming.

Van Weel: ''De inzet van kroongetuigen is essentieel om grote criminelen te pakken en zo de georganiseerde criminaliteit te decimeren. Door dit wetsvoorstel kan het openbaar ministerie ook verdachten van relatief kleinere misdaden inzetten om meer informatie over zware criminaliteit te verzamelen. Hiermee wordt de regeling een stuk doeltreffender. Ook is het cruciaal dat getuigen goed tegen dreigingen kunnen worden beschermd als dat nodig is. De nieuwe regels voor getuigenbescherming gaan daarbij helpen.''

De kroongetuige is een getuige die zelf verdachte of veroordeelde is. De kroongetuige kan op verzoek van de officier van justitie strafkorting krijgen als hij verklaart over andere daders. Op dit moment kan de straf van een kroongetuige maximaal worden gehalveerd. De kroongetuigenregeling is daardoor nu vooral aantrekkelijk voor verdachten van (zeer) zware misdaden, maar er is ook een andere categorie kroongetuigen nodig. Daarom wordt de regeling verbreed om deze aantrekkelijker te maken voor verdachten met een relatief minder grote rol binnen een crimineel samenwerkingsverband. Als de strafeis normaal gesproken maximaal zes jaar onvoorwaardelijk gevangenisstraf zou zijn, komen zij straks in aanmerking voor een hogere strafkorting als zij kroongetuige worden. De straf kan dan volledig worden omgezet in een voorwaardelijke gevangenisstraf. Hiermee wordt het makkelijker om zware criminelen te vervolgen met behulp van verklaringen van degenen die een minder grote rol spelen binnen het criminele samenwerkingsverband.

In het Wetboek van Strafvordering wordt daarnaast de bijzondere zorgplicht van de Staat vastgelegd die wordt uitgewerkt in het nieuwe Besluit getuigenbescherming. Daarin wordt een verbeterd en steviger wettelijk kader voor getuigenbescherming opgenomen. Zo wordt duidelijkheid geboden wat op het gebied van getuigenbescherming van de Staat kan worden verwacht. Daarmee bestaat er niet langer onduidelijkheid wat er in het kader van getuigenbescherming tussen de Staat en de kroongetuige kan worden afgesproken. Hierdoor wordt de getuigenbescherming transparanter.

Onderdeel van het herziene Besluit getuigenbescherming is ook de voorafgaand aan een kroongetuigendeal verplichte nevengeschikte afweging tussen de belangen van opsporing en veiligheid. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een aanbeveling uit het rapport Bewaken en beveiligen. Lessen uit drie beveiligingssituaties van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit betekent dat de risico’s voor de veiligheid die ontstaan vanwege een kroongetuigendeal en de mogelijk te nemen veiligheidsmaatregelen voortaan verplicht voorafgaand aan de deal door het OM en de NCTV gezamenlijk in kaart worden gebracht.