Tijdelijke wet voor snelle ontbinding bedrijven met twee jaar verlengd

De tijdelijke wet met maatregelen voor turboliquidaties wordt met twee jaar verlengd. Staatssecretaris Rechtsbescherming Teun Struycken schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De wet bevat maatregelen voor meer transparantie en meer rechtsbescherming voor schuldeisers. Ook gaat de wet misbruik van turboliquidaties tegen. Turboliquidaties bieden de mogelijkheid aan ondernemers om snel en eenvoudig met een bedrijf te stoppen als dit bedrijf niets meer van waarde bevat.

Turboliquidaties maken het ondernemers mogelijk om op tijd te stoppen met hun bedrijf als het bedrijf niets meer van waarde bevat, bijvoorbeeld om de laatste voorraden te verkopen en met deze opbrengst zoveel mogelijk schulden te betalen. Op deze wijze kan een ondernemer voorkomen dat schulden verder oplopen als deze bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomsten niet meer betaald kunnen worden. Het alternatief is vaak een faillissement waarbij schuldeisers veel minder van hun geld terugkrijgen. De tijdelijke wet vergroot transparantie, biedt schuldeisers meer rechtsbescherming en gaat misbruik tegen.

Zo moeten ondernemers schuldeisers actief schriftelijk informeren over het stoppen van het bedrijf. Daarnaast moeten ondernemers bij een turboliquidatie verplicht financiële verantwoording indienen bij de Kamer van Koophandel. Op deze manier wordt duidelijk waar de laatste opbrengsten aan zijn besteed en waarom er niet meer schulden konden worden betaald. Er is risico op misbruik van turboliquidaties als er toch nog schulden achterblijven. Schuldeisers kunnen dankzij de transparantiemaatregelen uit de tijdelijke wet tegen de turboliquidatie in actie komen door inzage te eisen in de administratie, bestuurders aansprakelijk te stellen of de turboliquidatie door de rechter ongedaan te laten maken. Misbruik maken van een turboliquidatie is strafbaar op grond van de Wet economische delicten en kan leiden tot een bestuursverbod van maximaal 5 jaar.

Uit de evaluatie van de tijdelijke wet blijkt dat de wet haar doelen grotendeels bereikt. Met de financiële verantwoording is er bij een turboliquidatie meer transparantie en een betere rechtspositie voor schuldeisers. Daarom wil de Staatssecretaris een wetswijziging voorbereiden die de tijdelijke wet permanent maakt. Uit de evaluatie bleek ook dat er een verbetering nodig is van de handhaving op turboliquidaties. Dit zal worden meegenomen in de voorbereiding van een permanente wetswijziging. In de tussentijd wordt de huidige tijdelijke wet met twee jaar verlengd, zodat de voorzieningen van de huidige wet niet vervallen.