NDS-raad van start: Versnelling digitalisering overheid

De Nederlandse overheid zet een belangrijke stap in de versnelling van de digitalisering met de lancering van de NDS-raad. Deze onafhankelijke adviesraad bestaat naast de voorzitter uit 14 vooraanstaande digitaliseringsdeskundigen. De nieuwe raad is gepresenteerd tijdens de iBestuur Conferentie 2025.

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) is een gezamenlijke strategie van gemeenten, provincies, waterschappen, publieke dienstverleners en de rijksoverheid om de digitale infrastructuur van Nederland te versterken en maatschappelijke uitdagingen effectiever aan te pakken. Afgesproken is om samen te versnellen op zes met elkaar samenhangende prioriteiten: gezamenlijke cloudtechnologie, data verantwoord delen en benutten over overheidslagen heen, kansen van AI verantwoord benutten, burgers en ondernemers centraal zetten, digitale weerbaarheid en autonomie van de overheid versterken en de versterking van digitaal vakmanschap van ambtenaren.

De NDS-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en feedback over de voortgang en uitvoering van de NDS. De adviesraad bestaat uit leden van binnen de overheid en externe leden vanuit wetenschap, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De externe deskundigen hebben expertise en gezag op thema’s zoals kunstmatige intelligentie (AI), cybersecurity, data-uitwisseling, cloudtechnologie en de verbetering van de digitale overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven. De leden van binnen de overheid nemen deel als voorzitter van een NDS-aanjaagteam per prioriteit.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Eddie van Marum benadrukt het belang van deze samenwerking: “De NDS is een cruciale stap naar een toekomstbestendige digitale overheid. De NDS-raad, met haar brede kennis en ervaring, is een belangrijke aanjager om onze doelen op het gebied van digitalisering versneld te realiseren. Met elkaar moeten we nu tot een concreet stappenplan komen. Wat pakken we als eerste aan en hoe gaan we dat betalen? Als het volgende kabinet echt stappen wil maken op deze dossiers, is er een substantiële bijdrage nodig voor digitalisering. Dit vraagt om een gezamenlijke investering, zowel publiek als privaat.”

Nathan Ducastel, voorzitter van de NDS-raad en directeur van VNG Realisatie, voegt toe: “De samenwerking tussen alle betrokken partijen is essentieel. Alleen door onze krachten te bundelen, kunnen we de digitale transformatie succesvol vormgeven en ervoor zorgen dat niemand achterblijft.”

De leden van de NDS-raad zijn:

- Dr. A. (Arre) Zuurmond (Voormalig Regeringscommissaris Informatiehuishouding)

- B. (Bas) Dunnebier (Chief Science and Technology Officer AIVD)

- E. (Emily) Glastra (Voorzitter van branchevereniging NLdigital)

- I. (Inge) Bryan (Bestuursvoorzitter van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD))

- Prof. Dr. Ir. N. (Nitesh) Bharosa (Hoogleraar GovTech en innovation TU Delft)

- Prof. Dr. P. (Paul) Timmers (Professor KU Leuven, University of Rijeka en European university Cyprus)

- Dr. T.B.P.M. (Tjark) Tjin-A-Tsoi (CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur TNO)

- Drs. E.L. (Emine) Özyenici MCM (Plv. Secretaris Generaal JenV)

- J.H. (Hans) Ouwehand* (Voorzitter van de Raad van Bestuur van het CAK, prioriteit Burger en ondernemer centraal)

- Drs. J.J.C.M. (Jan) Gudde* (Waarnemend Hoofddirecteur Bedrijfsvoering JenV, prioriteit Digitale weerbaarheid en autonomie)

- R. (Ron) Kolkman* (hoofdingenieur-directeur – CIO bij Rijkswaterstaat, prioriteit Cloud)

- T. (Tanja) van Burgel* (CIO Ministerie van Financiën, prioriteit Digitaal vakmanschap)

- L.M. (Larissa) Zegveld* (Algemeen directeur van stichting Kennisnet, prioriteit Artificial Intelligence)

- Voorzitter Interbestuurlijk Dataoverleg*, (nader bekend te maken, prioriteit Data)

* Lid NDS-raad vanuit de overheid en voorzitter aanjaagteam van een van de zes prioriteiten binnen de NDS.

