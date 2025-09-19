Koninkrijksdelegatie naar 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Minister-president Schoof, minister Van Weel van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Jeugd, Preventie en Sport) nemen volgende week deel aan de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. De Koninkrijksdelegatie bestaat verder uit minister-president Mercelina van Sint-Maarten, minister-president Pisas van Curaçao en minister Cicilia van Toerisme, Transport en Arbeid van Aruba.

Het programma van minister-president Schoof start dinsdag 23 september in New York met de openingsreceptie, georganiseerd door secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties. ’s Avonds woont hij een receptie van de Amerikaanse president Trump bij. Woensdag 24 september heeft de minister-president een diner met vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven, gevestigd in de Verenigde Staten. Donderdag 25 september spreekt hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Verder neemt de minister-president tijdens zijn aanwezigheid bij de AVVN deel aan verschillende side events over o.a. de oorlog in Oekraïne, artificial intelligence en klimaat. Ook heeft hij diverse bilaterale ontmoetingen met staatshoofden en regeringsleiders.

Minister Van Weel arriveert zondag 21 september en blijft de hele week in New York. Minister van Weel zal gedurende de week verschillende bilaterale ontmoetingen hebben, bijeenkomen met EU- en G20-buitenlandministers en deelnemen aan verschillende bijeenkomsten en werkdiners. Aan het begin van de week zal hij deelnemen aan de conferentie over de tweestatenoplossing. Verder zal hij onder meer spreken bij een evenement over gerechtigheid voor Oekraïne, waarbij Nederland nog altijd een voortrekkersrol vervult. Ook neemt hij deel aan sessies over de situatie in het Midden-Oosten, Soedan, MH17, maritieme veiligheid en LHBTIQ+ rechten.

Staatssecretaris Tielen reist mee voor het bijwonen van de VN High-Level Meeting over (de preventie van) niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker en alzheimer en geestelijke gezondheid op donderdag 25 september. Zij organiseert en spreekt tijdens verschillende side events op 23 en 24 september over specifiek vrouw-manverschillen binnen dit thema. Verder heeft staatssecretaris Tielen overleggen met diverse buitenlandse collega-bewindspersonen en VN-functionarissen, met als doel kennisuitwisseling en gezamenlijke inzet als het gaat om vrouwengezondheid.

Minister-president Mercelina van Sint Maarten, minister Gumbs van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport van Sint-Maarten, minister-president Pisas van Curaçao en minister Cicilia van Toerisme, Transport en Arbeid van Aruba spreken op verschillende events over thema’s als jeugd, gezondheid, vrouwenrechten en klimaat. Andere thema’s die op de agenda staan zijn het bedrijfsleven, artificial intelligence en de uitdagingen voor Small Island Developing States (SIDS: kleine eilandstaten in ontwikkeling).