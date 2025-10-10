Kabinet wil opnieuw meer dan 340 miljoen euro in ruimtevaart investeren

Ruimtevaarttechnologie en satellietdata zijn steeds meer onmisbaar voor veiligheid, defensie, logistiek, infrastructuur, wetenschap, landbouw en verduurzaming. De sector levert meer dan 10.000 banen in Nederland op, vermindert afhankelijkheden en is de bron van innovaties in technologieën. Daarom heeft de ministerraad op voorstel van minister Karremans van Economische Zaken besloten om de komende 3 jaar meer dan € 340 miljoen in Europese ruimtevaartprogramma’s te willen investeren. Zo kunnen ook Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen blijven innoveren en groeien.

Dat staat in een Kamerbrief over de beoogde inzet van de Nederlandse publieke ruimtevaartinvesteringen in programma’s van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Het Netherlands Space Office (NSO) heeft advies aan het kabinet gegeven waarvoor het budget van 2025-2028 te benutten. Inclusief nationale programma’s, voor bijvoorbeeld laser satellietcommunicatie en aardobservatiesatellieten, omvat het kabinetsbeleid voor ruimtevaart tot en met 2028 ruim 550 miljoen euro.

Minister Karremans: “Ruimtevaarttechnologie draagt bewezen bij aan onze economie, innovatie, veiligheid en infrastructuur. Investeren daarin past binnen onze Nationale Technologiestrategie en de Lange-termijn Ruimtevaartagenda. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor financiering beperkt, waardoor we deze keer geen extra incidentele investeringen in Europese programma’s kunnen doen. Omdat de sector belangrijk is, zijn we er toch in geslaagd om de basisbijdrage op peil te houden.”

Investeringen via programma’s Europees Ruimtevaartagentschap

De Nederlandse inzet voor de aanstaande Ministeriële Conferentie (MC25) van ESA op 26 en 27 november 2025 in het Duitse Bremen bedraagt in totaal 344,3 miljoen euro (2026-2028). De 23 lidstaten van de ESA spreken elke 3 jaar met elkaar af hoeveel ze gezamenlijk investeren in ruimtevaart. In de periode 2020-2022 droeg Nederland 283,5 miljoen euro aan ESA-programma’s bij. In 2023-2025 was dat 319,8 miljoen euro, met daarnaast een incidentele ophoging van 53,6 miljoen euro.

Eind 2023 heeft het kabinet bovendien 22,2 miljoen euro extra vrijgemaakt om het vestigingsklimaat van de NL Space Campus te versterken, waar rondom Noordwijk startups, onderzoekers, studenten en mkb-toeleveranciers samenwerken. Deze bijdrage gaat naar de modernisering van ESTEC, het technologische hoofdkwartier van de ESA. ESTEC zorgt jaarlijks voor zo’n 500 miljoen euro aan bestedingen en vormt zo ook een investeringsmagneet in Nederland voor buitenlandse ruimtevaartbedrijven.