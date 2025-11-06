Herinneringsmedailles Internationale Missies uitgereikt

50 politieagenten, civiele experts en militairen hebben vandaag een Herinneringsmedaille Internationale Missies ontvangen voor hun inzet voor vredesmissies over de hele wereld.

Deze experts hebben onder gevaarlijke omstandigheden een bijdrage geleverd aan rechtsstaatopbouw en modernisering van het veiligheidsapparaat in onder andere Oekraïne en Irak. Zo hebben ze bijvoorbeeld geholpen om politiemachten op te bouwen en ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.

Na opening van de ceremonie door minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid, zijn de medailles uitgereikt door Commandant der Strijdkrachten Generaal Onno Eichelsheim, Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Annelore Roelofs, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie Wilbert Paulissen en plaatsvervangend Secretaris Generaal van Buitenlandse Zaken Hans Docter.

Tijdens de uitreiking werd ook stilgestaan bij het thuisfront van de gedecoreerden. Familieleden moeten hun dierbaren vaak voor langere tijd missen, wat een missie voor het thuisfront zwaar maakt. Als onderdeel van de ceremonie kregen de kinderen daarom een kindermedaille.