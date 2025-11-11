Tweede opening EIP-subsidie digitalisering en robotisering in land- en tuinbouw

Vanaf 11 november 2025 tot 7 januari 2026 gaat voor de tweede keer een subsidie open om via robotisering en digitalisering de land- en tuinbouw toekomstbestendiger te maken. Denk aan robots die helpen bij het melken, zaaien of het verpakken van producten. Voor deze subsidie is in totaal € 10,47 miljoen beschikbaar. Projecten die in aanmerking komen, gaan daarnaast deel uitmaken van het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP).

Versterken robotisering en digitalisering

In het Hoofdlijnenakkoord en het Regeerprogramma heeft het kabinet ingezet op innovatie in de land- en tuinbouw door middel van onder andere robotisering en digitalisering. Het kabinet doet dit om ervoor te zorgen dat deze sectoren ook in de toekomst tot de meest concurrerende, innovatieve en duurzaamste van de wereld behoren.

Via het Actieprogramma Digitalisering en het innovatieprogramma Robots naar de Boerenpraktijk ontvangen projecten die bijdragen aan digitalisering en robotisering een subsidie. Deze programma’s hebben als doel om digitalisering en robotisering in te zetten voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw, het verbeteren van bodemkwaliteit, waterkwaliteit en dierenwelzijn en het versterken van biodiversiteit. Ook innovaties die zich richten op het verhogen van de arbeidsproductiviteit komen in aanmerking voor deze subsidie.

Meer geld en netwerk

In 2024 konden projecten voor het eerst deze subsidie aanvragen. 19 projecten ontvingen toen gezamenlijk € 8,46 miljoen. Dit jaar is het budget verhoogd naar € 10,47 miljoen en is er extra aandacht voor robots, specifiek binnen het primaire agrarische proces en de nabewerking van agrarische producten. Dit zijn bijvoorbeeld robots die oogsten en voeding geven, maar ook robots die producten selecteren, verpakken en klaarmaken voor de verkoop. Ook dit jaar worden projecten die een subsidie krijgen toegevoegd aan het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten.

Voorwaarden aanvraag

Bedrijven die in een samenwerkingsverband werken aan een project rond innovatie, digitalisering en robotisering in de land- of tuinbouw kunnen hun aanvraag indienen tussen 11 november 2025 en 7 januari 2026. De aanvraag moet aan meerdere voorwaarden voldoen. De belangrijkste is dat het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één agrariër en één of meer andere deelnemers, zoals een technologie-ontwikkelaar, kennisinstelling en keten- of brancheorganisatie. Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit, niet op volgorde van binnenkomst. Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal € 500.000 per samenwerkingsverband. Uitgebreide voorwaarden en hulp voor aanvragers is te vinden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.