Doggersbank gedeeltelijk gesloten vanaf 18 november

Met ingang van 18 november is een deel van de Doggersbank gesloten voor de bodemvisserij. Het gaat om een verbod op vistuigen die contact maken met de zeebodem. De maatregel is vastgesteld door de Europese Commissie als onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het doel is de kwetsbare zeebodem en de soorten die er leven te beschermen en herstel mogelijk te maken.

Door sluiting van de deelgebieden kan de natuur in en om de Doggersbank zich herstellen. Dit geldt met name voor de permanent overstroomde zandbanken. Dit is een beschermd habitat onder de Habitatrichtlijn. Het gebied heeft hoge ecologische waarde en is nu maar beperkt beschermd. Met de verordening kan het beschermde habitat herstellen en behouden blijven, wat ook voordelig is voor andere onderdelen van het ecosysteem. Denk aan vissen, zeezoogdieren en vogels.

De Doggersbank wordt beschermd onder de Habitatrichtlijn en maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Met deze visserijmaatregelen werkt Nederland aan het uitvoeren van internationale verplichtingen.

De basis van de wetgeving is een Nederlands-Duits voorstel waar meer dan 10 jaar aan is gewerkt. Aan het besluit is een zorgvuldig en langdurig proces voorafgegaan. Zo is het voorstel met alle betrokken partijen gedeeld en besproken. Onder meer in het Noordzeeoverleg, de Scheveningengroep, de NSAC (Noordzeeadviesraad), en de Europese Commissie.

De exacte grenzen van de gesloten gebieden zijn te bekijken in de Open Data Viewer. De precieze coördinaten zijn terug te vinden in de Europese verordening.