Nationaal Innovatieloket Veehouderij geopend

Minister Femke Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft vandaag tijdens de eerste kennisdag ‘Doelsturing in de Landbouw’ het Nationaalnnovatieloket Veehouderij geopend. Agrariërs en ontwikkelaars van innovaties kunnen hier terecht voor informatie, begeleiding en ondersteuning bij innovaties die bijdragen aan minder stikstof, fijnstof en broeikasgassen.

Minister Wiersma: “Onze agrarische sector behoort tot de meest innovatieve in de wereld. Dit vraagt dat wij het voor de sector mogelijk maken om deze innovaties in de praktijk te kunnen toepassen. Het innovatieloket ondersteunt de sector om deze broodnodige stappen te kunnen zetten.”

Meer eigen regie

De komende jaren wordt een omslag gemaakt van middelsturing naar doelsturing. Agrariërs krijgen hierdoor meer ruimte om vanuit hun vakmanschap te bepalen hoe zij doelen op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit gaan behalen. Belangrijk bij het behalen van deze doelen is zorgen voor voldoende technische en sociale innovaties die bijdragen aan minder uitstoot. Veel van deze innovaties zijn in theorie veelbelovend, maar de uitvoering in de praktijk blijkt vaak lastig. Dit vraagt om een centrale plek voor advies en ondersteuning.

Publiek-private samenwerking

Het Nationaal Innovatieloket Veehouderij is een initiatief van de ruim 25 publieke en private organisaties die zijn verenigd in het Regieorgaan Versnellen Innovatie Emissiereductie Duurzame Veehouderij. Veehouders en ontwikkelaars van innovaties kunnen bij dit innovatieloket terecht met vragen én voor de juiste begeleiding om een innovatief idee naar de praktijk te brengen. Daarmee helpt dit innovatieloket het innovatieproces te verbeteren, knelpunten weg te nemen en doorbraakinnovaties tot stand te brengen. Het uiteindelijke doel is de veehouderij helpen nog efficiënter te gaan produceren met zo weinig mogelijk verliezen op hun bedrijf. Dat is winst voor de boer en minder emissie.