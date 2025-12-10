11e voortgangsrapportage Natuur: samenwerking en realisme centraal bij versterken van Nederlandse natuur

De Rijksoverheid, provincies en vele partners onder wie agrariërs, werken intensief en op vele manieren samen aan ontwikkeling, beheer en herstel van onze natuur en biodiversiteit. Van het inrichten van nieuwe natuurgebieden tot aan (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer en het herstellen van gebieden om de habitat- en vogelrichtlijndoelen te halen. De vandaag verschenen 11e voortgangsrapportage Natuur laat de ontwikkelingen van de inzet over 2024 zien.

Voortgang Natuurpact

De doelstelling van het Natuurpact (2013) is om vóór het eind van 2027 minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur in te richten. In 2024 richtten de provincies 2.537 hectare nieuwe natuur in. Dat is ongeveer 600 hectare meer dan het jaar daarvoor. Sinds 2011 is in totaal ruim 53.000 hectare nieuwe natuur gerealiseerd.

Zoals de afgelopen jaren al duidelijk werd, zal de Natuurpactdoelstelling niet volledig behaald worden. Na 2027 wordt een restopgave verwacht, die volgens de huidige inschatting van de provincies ongeveer 17.000 hectare bedraagt. Provincies blijven zich onverminderd inzetten om het NNN zo spoedig mogelijk te realiseren.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Ook het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) blijft groeien. In 2024 nam het areaal toe met meer dan 5.000 hectare naar in totaal 122.238 hectare. Steeds meer boeren zetten zich actief in voor weidevogels, biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatmaatregelen op landbouwgrond. Dit kabinet heeft een forse extra impuls gegeven aan het agrarisch natuurbeheer waarmee dit een belangrijk instrument wordt voor het versterken van de relatie tussen landbouw, landschap en natuur.

Natuurkwaliteit en -herstel

De kwaliteit van de natuur blijft een aandachtspunt: de meeste habitattypen en veel habitat- en vogelrichtlijnsoorten verkeren nog in een ongunstige staat, zoals de 6-jaarlijkse rapportage van dit jaar aan de Europese Commissie laat zien.

Aanvullend op het Natuurpact hebben Rijk en provincies in het Uitvoeringsprogramma Natuur middelen beschikbaar gesteld voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de staat van habitat- en vogelrichtlijnsoorten en habitattypen. Eind 2024 hebben de provincies circa 39% van de afgesproken maatregelen in de 1e fase afgerond. Voor de 2e fase heeft het Rijk in 2024 € 1,35 miljard beschikbaar gesteld.

Stappen blijven zetten

Met het Programma Natuur en de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief 2.0 zetten Rijk en provincies op een realistische manier verdere stappen richting een sterke, veerkrachtige natuur voor Nederland – die toekomst biedt aan mens, plant, dier en landschap.

Jean Rummenie, Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur "We blijven ons samen met provincies en andere partijen zoals agrariërs inzetten voor de natuur. We willen namelijk in ons land ook in de toekomst gebruik maken van zuiver drinkwater, een schone lucht en grondstoffen die voor voldoende voedsel kunnen zorgen, en bovenal genieten van de mooie natuur in ons land."