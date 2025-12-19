Europese verordening ontbossingsvrije producten opnieuw een jaar uitgesteld

De EU-verordening ontbossingsvrije producten (EUDR) is opnieuw met 12 maanden uitgesteld. De verordening is inhoudelijk gewijzigd en treedt eind december 2026 in werking.

Bedrijven hebben daarmee 1 jaar langer de tijd om zich goed op het leveren van ontbossingsvrije producten voor te bereiden. De Rijksoverheid zal het komende jaar gebruiken om het bedrijfsleven daarbij te helpen.

Wijzigingen

Wilt u weten wat er is gewijzigd? Kijk op de pagina van de NVWA.

Balans

De EUDR vereist administratie van bedrijven. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, zullen het ministerie van LVVN, de NVWA en de Douane ook dit jaar aangrijpen om de samenwerking met bedrijven rondom de EUDR verder te verduidelijken.

De rijksoverheid streeft naar een balans tussen lastenverlichting en natuurdoelen. In het komende jaar zal Nederland zich in de Europese Unie inzetten voor daadwerkelijke lastenverlichting.

Daarnaast zal de overheid het initiatief nemen in communicatie richting de belangenorganisaties van de verschillende sectoren, zodat bedrijven zich goed kunnen voorbereiden om straks aan alle eisen te voldoen.