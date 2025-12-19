Nederland investeert € 5 miljoen in nieuw grensbeheerproject Ethiopië

Nederland investeert € 5 miljoen in een nieuw grensbeheerproject in Ethiopië. Hiermee draagt Nederland bij aan het tegengaan van illegale migratie, zoals het voorkomen van mensenhandel en mensensmokkel. Daarnaast bevordert grensbeheer veiligheid en stabiliteit in Ethiopië en in de regio.

Het project richt zich op het openen van een nieuw controlepunt bij Dewele, een van de drukste en meest strategische grensovergangen tussen Ethiopië en Djibouti. Ethiopië ligt op het kruispunt van drie belangrijke migratieroutes (naar het oosten, zuiden en noorden) en de grenzen van het land zijn cruciale knooppunten voor zowel mobiliteit als handel. Het project zal de komende 4 jaar lopen en uitgevoerd worden door de Internationale Organisatie voor Migratie en de Ethiopian Immigration and Citizenship Service.

Verder zal Ethiopië met dit programma worden ondersteund bij de invoering van een passagiersinformatiesysteem (API) op het gebied van grensbewaking en bij het verbeteren van grensmanagement bij gezondheidscrises. De € 5 miljoen komt uit het budget van het ministerie van Asiel en Migratie.

Staatssecretaris De Vries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp tijdens haar driedaagse bezoek aan Ethiopië: ‘Goed dat Nederland en Ethiopië de migratiesamenwerking verder kunnen versterken, door samen te werken aan het voor zowel Ethiopië als Nederland belangrijke thema grensbeheer.’

Nederland en Ethiopië werken goed en nauw samen, onder meer op het gebied van handel, migratie en veiligheid. In Ethiopië is Nederland onder andere al actief in de ondersteuning van vluchtelingenopvang (via PROSPECTS), en de herintegratie van Ethiopiërs die terugkeren naar hun thuisland (via COMPASS).