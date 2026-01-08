Landelijke campagne ‘Leer over de Holocaust’ van start

Deze week gaat de jaarlijkse campagne ‘Leer over de Holocaust’ van start. De campagne is een initiatief van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) en belicht het belang van Holocausteducatie in de Nederlandse samenleving. De campagne richt zich met posters, (online)advertenties en radiospotjes op alle Nederlanders en nodigt uit om stil te staan bij de Holocaust. Het thema van dit jaar is ‘Vertel me meer’. De campagne vormt de opmaat naar International Holocaust Memorial Day op 27 januari en vindt dit jaar voor de derde keer plaats.

Eddo Verdoner (NCAB): “Holocausteducatie is een belangrijke vorm van preventie van antisemitisme. Deze donkere periode van onze geschiedenis mag aan niemand voorbijgaan. Er zijn tal van organisaties die belangwekkend werk doen op dit terrein. Door samen op te trekken wordt een groter publiek bereikt om zo de herinnering aan slachtoffers levend te houden en antisemitisme tegen te gaan.”

Voorkennis over de Holocaust vaak onvoldoende

Uit een peiling in opdracht van OCW in 2025 blijkt dat 1 op de 3 docenten geschiedenis en maatschappijleer aangeeft dat de voorkennis van leerlingen over de Holocaust onvoldoende is. Uit onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting blijkt dat in 2022 14% van de docenten in het voortgezet onderwijs werd geconfronteerd met ontkenning of bagatellisering van de Holocaust. 42% van de docenten was getuige van antisemitische incidenten in de klas. Een kwart van de docenten stelt zich voorzichtiger op bij deze thematiek en 3% mijdt het onderwerp volledig. Ook rond bijvoorbeeld het voetbal zijn regelmatig zeer kwetsende slogans te horen waarbij gerefereerd wordt aan de Holocaust. Door de groei van sociale media verspreidt desinformatie en verdraaiing van de Holocaust zich sneller en breder dan voorheen.

Drempel om aandacht te besteden aan de Holocaust wegnemen

Voor de campagne wordt samengewerkt met de Anne Frank Stichting, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Joods Cultureel Kwartier, Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden, Na de oorlog, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nationaal Monument Kamp Vught, CIDI, CJO en vele andere musea en herinneringscentra. Met de campagne en de website versterken de deelnemende organisaties elkaar en bereiken een breder publiek.

Via de website www.leeroverdeholocaust.nl van de NCAB worden bestaande initiatieven, educatieve programma’s, gastlessen, tentoonstellingen, herdenkingsplekken en publieksactiviteiten gebundeld. Daarmee fungeert de website als een overzichtelijk en laagdrempelig startpunt voor iedereen die meer wil leren over de Holocaust.

De campagne wordt uitgevoerd in het kader van het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie, een interdepartementaal plan van de ministeries van OCW, VWS en SZW, in samenwerking met de NCAB. Binnen dit plan wordt gewerkt aan structurele versterking van Holocausteducatie in de volle breedte van de samenleving, waaronder onderwijs, herdenken, publiekseducatie en maatschappelijke dialoog. Het plan is in 2024 gelanceerd en verschillende maatregelen zijn inmiddels in gang gezet. Zo krijgen scholen extra middelen om een bezoek te brengen aan een herinneringscentrum en is er extra aandacht voor de holocaust bij inburgering.