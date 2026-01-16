Minister Van Weel deelt resultaten van een jaar binnengrenscontroles

Minister David van Weel (Asiel en Migratie) heeft een update aan de Tweede Kamer gestuurd over de resultaten van de Nederlandse binnengrenscontroles. Sinds 9 december 2024 voert de Koninklijke Marechaussee (KMar) binnengrenscontroles uit aan de landgrenzen met België en Duitsland, evenals vluchten vanuit andere Schengenlanden

In de periode van 9 december 2024 tot en met 8 december 2025 is tijdens de binnengrenscontroles aan de landsgrenzen met België en Duitsland aan 530 vreemdelingen de toegang tot Nederland geweigerd en zijn 250 personen aangehouden. De aanhoudingen vonden onder andere plaats in het kader van migratiecriminaliteit, zoals documentfraude en mensensmokkel.

Sinds 28 juli 2025 worden binnengrenscontroles ook op luchthavens uitgevoerd. In totaal zijn er in de periode tot en met 8 september 1500 vliegtuigen gecontroleerd en zijn 50 terugkeerbesluiten opgelegd.

De KMar meldde een afname van het aantal controles, grensweigeringen en aanhoudingen in de periode van 9 september 2025 tot en met 8 december 2025. Deze afname is gedeeltelijk het gevolg van verschuivingen in de personele inzet van de KMar, onder andere vanwege de start van de implementatie van het Europese in- en uitreissysteem (EES). De KMar streeft ernaar in de volgende periode om weer evenveel controles uit te voeren als voorheen.

Onlangs verlengde Van Weel de controles tot en met 8 juni 2026. De binnengrenscontroles richten zich op het tegengaan van irreguliere migratie en grensoverschrijdende criminaliteit.

Een verslag over de binnengrenscontroles in de periode van 9 december 2024 tot en met 8 december 2025 is te vinden op de websites van de Rijksoverheid.