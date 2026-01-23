Benoemingen bij Raad van State

De heer mr. dr. W.H. van Boom en de heer mr. dr. E.R. Muller worden staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid, om hen voor benoeming voor te dragen

De heer Van Boom (56 jaar) is momenteel hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.



De heer Muller (61 jaar) is momenteel hoogleraar Veiligheid en Recht in de Faculteit Governance and Global Affairs en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.



De benoemingen gaan in per 1 april 2026.