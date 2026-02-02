Ontvangst deelnemers Ambassadeursconferentie

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben op maandag 2 februari op Paleis Noordeinde in Den Haag de deelnemers van de Ambassadeursconferentie ontvangen. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven waren bij de ontvangst aanwezig, evenals minister Van Weel van Buitenlandse Zaken en minister De Vries voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.

Van maandag 2 februari tot en met donderdag 5 februari vindt de jaarlijkse Ambassadeursconferentie plaats. De Nederlandse ambassadeurs, permanente vertegenwoordigers en consuls-generaal die wereldwijd voor Nederland werken, zijn dan in Den Haag voor een werkconferentie over hoe zij de belangen van Nederland behartigen in het buitenland. Tijdens de Ambassadeursconferentie, die door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt georganiseerd, verdiepen de diplomaten de contacten met de politiek, het bedrijfsleven, hulporganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Nederland.