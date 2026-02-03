38 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds voor open leermateriaal in het onderwijs

Het kabinet investeert definitief 38 miljoen euro in de ontwikkeling en brede inzet van open leermateriaal in het onderwijs. Met dit geld kan het Nationaal Groeifondsproject Impuls Open Leermateriaal meer kwalitatief hoogwaardige leermaterialen ontwikkelen, meer scholen bereiken en leraren beter ondersteunen. Daarmee is het totale budget voor het project vastgesteld op 78 miljoen euro.

Impuls Open Leermateriaal verbetert de onderwijskwaliteit door actuele en toegankelijke collecties open leermaterialen beschikbaar te maken. Leraren krijgen hiermee meer ruimte om hun onderwijs flexibel in te richten en beter aan te sluiten bij de talenten van leerlingen. Dit draagt bij aan meer motivatie, minder schooluitval en een aantrekkelijker leraarschap.



Het project ontving in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds eerder 40 miljoen euro. Na een positief aanvullend advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds kent het kabinet nu ook de resterende 38 miljoen definitief toe.



De adviescommissie constateert dat het project goede voortgang boekt. Inmiddels zijn meer dan 125 nieuwe collecties ontsloten, werken organisaties als Beeld & Geluid, NEMO en Naturalis mee en zijn ruim 750 scholen betrokken. Met de extra middelen kan het project zich onder meer richten op leermateriaal voor specifieke doelgroepen, zoals het gespecialiseerd onderwijs en op verdere professionalisering van leraren.



Het kabinet neemt daarnaast de aanbevelingen van de adviescommissie over om het gebruik van open leermateriaal beter te monitoren en te verkennen hoe deze materialen het best kunnen worden ontsloten voor gebruik.



Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert in 50 grootschalige projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Daarmee is een bedrag van € 11 miljard gemoeid.

De budgettaire verwerking van dit project vindt plaats bij eerste suppletoire begroting 2026. De toekenning is definitief na instemming door de Tweede en Eerste Kamer.