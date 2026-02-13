Meer bescherming en rechtszekerheid bij schade door gebrekkige producten

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid en minister Karremans van Economische Zaken ingestemd met een wetsvoorstel voor meer bescherming en rechtszekerheid bij schade door gebrekkige producten. Met het wetsvoorstel wordt de herziene Europese richtlijn voor productaansprakelijkheid geïmplementeerd. Hiermee worden consumenten beter beschermd als zij schade lijden door een gebrekkig product. Ook komt er meer rechtszekerheid voor bedrijven en een meer gelijk speelveld binnen de Europese Unie.

De regels voor productaansprakelijkheid gaan voortaan ook gelden voor nieuwe digitale technologie, zoals kunstmatige intelligentie (AI), en voor circulaire producten. Ook kunnen er voor producten van buiten de EU meer partijen aansprakelijk zijn. Zo kunnen ook in de Europese Unie gevestigde gemachtigden, logistieke dienstverleners, distributeurs en onlineplatforms worden aangesproken. Ook wordt het makkelijker om te bewijzen dat een product gebrekkig was, en om schade vergoed te krijgen. Zo wordt de bewijspositie van benadeelde personen versterkt.

De regels uit de herziene richtlijn worden één-op-één overgenomen in het Burgerlijk Wetboek, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande regels in hetzelfde wetboek. Het kabinet heeft het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor behandeling. Daarna zal ook de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel uitspreken. Het wetsvoorstel zal in werking treden zodra beide Kamers het voorstel hebben aangenomen.