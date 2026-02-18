Herinnering indiening Beeld van de Uitvoering 2025

Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2025 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2026 door het ministerie moet zijn ontvangen. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige realisatiecijfers over 2025 en vergt geen controleverklaring van de accountant.

Bij de indiening van het BvdU 2025 is de procedure ten opzichte van voorgaand jaar niet gewijzigd. U kunt het formulier indienen via de internetapplicatie Formdesk. U krijgt toegang tot het formulier met een unieke inlogcode. Deze code is in november 2025 per brief verstuurd aan het college van B&W van elke gemeente. Een daartoe bevoegde functionaris (burgemeester, gemeentesecretaris of een andere ondertekeningsbevoegde) van uw gemeente (of een gemeenschappelijke regeling namens uw gemeente) kan het formulier ondertekenen. De ondergetekende verklaart dat de in het BvdU 2025 opgenomen informatie getrouw is weergegeven.

Lees de toelichting op het formulier en de technische handleiding.

Indien het ministerie van SZW het BvdU 2025 niet voor 1 maart 2026 heeft ontvangen, geldt in beginsel dat de betaling van de maandelijkse voorschotten van de Participatiewet aan de gemeente wordt opgeschort. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien uitstel van indiening is verleend, sprake is van overmacht, dan wel dat SZW het BvdU 2025 op het moment van de besluitvorming over opschorting van de betaling alsnog juist en volledig heeft ontvangen.