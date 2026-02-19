Benoeming leden nieuwe Raad voor Energie

De Raad voor Energie is een onafhankelijk adviesorgaan dat de Nederlandse regering en het parlement adviseert over de transitie naar een klimaatneutraal, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. De raad richt zich op strategische onafhankelijkheid en adviseert bij het Nationaal plan energiesysteem.

De Raad voor Energie bestaat uit onafhankelijke deskundigen die de regering en de Eerste en Tweede Kamer adviseren over diverse energievraagstukken. De nadruk van deze advisering ligt vooral op de volgende punten:

het overgaan naar een klimaatneutrale, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in Nederland (de energietransitie);

het minder afhankelijk worden van buitenlandse energiebronnen en grondstoffen;

de voorbereiding van het Nationaal plan energiesysteem (NPE), de kabinetsvisie voor een duurzaam en rechtvaardig energiesysteem tot 2050.

Benoemingen

De ministerraad heeft op 13 februari 2026 op voordracht van minister Hermans van Klimaat en Groene Groei ingestemd met de benoeming van 6 leden van de nieuwe de Raad voor Energie per 1 maart 2026.

De samenstelling van de raad is als volgt: