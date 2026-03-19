Minister Van den Brink stelt besluit- en vertrekmoratorium in voor Iran

Minister Van den Brink (Asiel en Migratie) stelt een besluit- en vertrekmoratorium in voor Iran. Dit meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Het moratorium gaat per direct in en geldt in eerste instantie voor een periode van 6 maanden. Dit betekent dat er in deze periode, uitzonderingen daargelaten, geen besluiten worden genomen op Iraanse asielaanvragen. Ook worden er geen personen naar Iran teruggestuurd.

Het instellen van een moratorium is een beleidsinstrument dat wordt ingezet wanneer er sprake is van onzekerheid over de veiligheidssituatie in een land van herkomst. Hierdoor kan redelijkerwijs niet zorgvuldig op asielaanvragen van vreemdelingen uit dat land worden beslist en kan niet worden overgegaan tot gedwongen uitzettingen naar dat land.

“Een dergelijk besluit nemen wij niet lichtzinnig”, aldus minister Van den Brink (Asiel en Migratie). “De afgelopen periode hebben de ontwikkelingen in de regio en specifiek in Iran duidelijk gemaakt dat de onoverzichtelijke situatie langer aanhoudt en deze zich niet snel lijkt te stabiliseren.”

Gevolgen van het moratorium

Het besluit bestaat uit 2 hoofdonderdelen:

Besluitmoratorium: de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt de juridische ruimte om de beslissingen op asielaanvragen van Iraniërs tijdelijk op te schorten.

Vertrekmoratorium: de gedwongen terugkeer naar Iran wordt stopgezet. Vreemdelingen die het land zouden moeten verlaten, behouden gedurende deze periode hun recht op opvang. Omdat de Iraanse autoriteiten geen (vervangende) reisdocumenten afgeven vond gedwongen vertrek in de praktijk nauwelijks plaats de laatste jaren.

Uitzonderingen voor veiligheid en Dublin-claimanten

Het moratorium geldt niet onvoorwaardelijk voor alle personen uit Iran. Om de veiligheid in Nederland te waarborgen, blijven oorlogsmisdadigers en plegers van ernstige misdrijven uitgesloten van de werking van het moratorium.

Daarnaast blijft de IND beslissingen nemen in dossiers waarbij een ander Europees land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag (zogenoemde Dublin-zaken).

Ook wanneer een asielaanvraag langer dan 21 maanden loopt en de maximale termijn van het besluitmoratorium voorbij is, beoordeelt de IND de aanvraag op basis van de specifieke feiten en omstandigheden van dat dossier.

Duur en vervolg

Het moratorium is ingesteld voor een periode van 6 maanden. De situatie wordt nauwlettend gevolgd. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, kan deze termijn eenmalig met nog eens 6 maanden worden verlengd of tussentijds worden ingetrokken.