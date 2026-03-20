Kabinet besluit over herindeling Noordzee

Meer ruimte voor windenergie op zee met behoud van ruimte voor visserij. Tegelijkertijd wordt ook rekening gehouden met mijnbouw, scheepvaart, defensie, natuur, kustverdediging, zandwinning en maritiem erfgoed.

Voor deze herindeling heeft het kabinet een investeringspakket van € 1,7 miljard gereserveerd. Het geld wordt gebruikt om de scheepvaartveiligheid te borgen en om de omstandigheden voor de windenergie-locaties te onderzoeken. Verder gaat het budget onder meer naar de visserij en naar de versterking van de natuur op zee.

De ministerraad heeft onder meer besloten om:

extra noodsleepboten aan te schaffen en te zorgen dat deze 24/7 op de Noordzee varen in geval van nood. Ook wordt geïnvesteerd in extra sensoren op de Noordzee, zodat beter kan worden gemonitord wat daar gebeurt.

extra gebieden aan te wijzen voor windenergie. Op de nieuwe gebieden kan voor indicatief 21 GW aan windturbines worden opgesteld, bovenop de al eerder aangewezen ruimte van vergelijkbare omvang. Daarmee is er ruimte voor de 40 GW windenergie die in het coalitieakkoord is afgesproken.

in bepaalde gebieden geen windturbines te plaatsen om de visserij te ontzien, óf om rekening te houden met visserij of natuur bij de inrichting van de windparken.

de reserveringszone voor zandwinning uit te breiden, zodat we dat kunnen gebruiken om het land te beschermen tegen overstromingen.

Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat: “In onze Noordzee, anderhalf keer zo groot als het vasteland, gebeurt heel veel, het is bijna een land op zich. Scheepvaart, zandwinning, kustverdediging, oefengebieden voor defensie, maar ook willen we energie winnen, het waterleven koesteren en ruimte laten voor onze vissers. Vandaag is er een grote stap gezet om al die belangen samen te brengen naar een mooie, gezonde en economisch sterke Noordzee.”

Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei: “We zetten een belangrijke stap om te investeren in energiezekerheid en betaalbare energie van eigen bodem. We zien juist nu hoezeer dat nodig is. Windenergie op zee is onmisbaar voor energie voor onze huizen, auto’s en economie en essentieel voor het verminderen van de gevolgen voor het klimaat.”