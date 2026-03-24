Tweede Kamer stemt in met novelle bij wet Versterking regie volkshuisvesting

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de novelle bij het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. Daardoor staan de seinen op groen voor behandeling in de Eerste Kamer van zowel de novelle als het wetsvoorstel. Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan roept de Eerste Kamer op om dit zo snel mogelijk te doen, zodat de wet per 1 juli 2026 in werking kan treden. De wet is belangrijk om de woningnood aan te pakken.

Minister Boekholt-O’Sullivan: “Met de wet Versterking regie volkshuisvesting kunnen we beter sturen op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. Door kortere procedures maken we daar bovendien meer vaart mee. Zo nemen we als overheid weer de regie om te zorgen voor voldoende woningen voor al die mensen die een volgende stap in hun leven willen zetten. Gemeenten, provincies én Rijk zijn klaar om met de wet aan de slag te gaan.”

Novelle

In de novelle worden drie onderdelen in het wetsvoorstel gerepareerd die de Tweede Kamer via een amendement had toegevoegd, maar niet uitvoerbaar of juridisch houdbaar zijn. Voor een vierde amendement, over voorrang voor dakloze gezinnen met minderjarige kinderen, is in een ministeriële regeling afgebakend voor wie deze voorrang precies moet gaan gelden. Deze regeling is tot 30 maart in consultatie.