2 Nederlandse projecten aangewezen als ‘Strategisch Project’ onder Europese Net-Zero Industry Act

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 2 Nederlandse projecten aangewezen als ‘Strategisch Project’ onder de Europese Net-Zero Industry Act (NZIA). Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei verleende deze status aan een productiefaciliteit van Sif voor offshore windfunderingen en het eFuels Rotterdam project van Power2X voor de productie van synthetische vliegtuigbrandstof (eSAF), synthetische brandstoffen en basischemicaliën in de Rotterdamse haven.

Beide projecten zijn bij de Europese Commissie aangedragen als NZIA Strategisch Project, omdat ze cruciaal zijn voor het verduurzamen van de industrie. De Net-Zero Industry Act (NZIA) ondersteunt de Europese Unie (EU) bij het ontwikkelen van schone technologie en draagt zo bij aan het behalen van de Europese klimaatdoelen. Met de strategische projecten maakt de Commissie duidelijk welke initiatieven bijdragen aan zowel de versnelling van de energietransitie als de versterking van de Europese industrie en strategische autonomie.

Stientje van Veldhoven (minister van Klimaat en Groene Groei): “Dit zijn precies de projecten die we nodig hebben om onze industrie te verduurzamen. Ze laten zien dat Nederland voorop kan lopen in schone technologie en versterken tegelijkertijd onze positie in Europa.”

Projecten

Sif ontwikkelt op de Maasvlakte een uitbreiding van de productiecapaciteit voor fundaties voor windturbines op zee. Deze funderingen vormen een essentieel onderdeel van offshore windparken en dragen bij aan de verdere uitrol van windenergie op zee. Dit project kan een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling van de Europese Unie. De capaciteit van het project kan 3,6–4,2 GW aan windvermogen op zee opleveren.

Power2X ontwikkelt in de Rotterdamse haven een installatie voor de productie van eSAF (synthetische vliegtuigbrandstof), synthetische brandstoffen en baschemicaliën op basis van geïmporteerde groene methanol. Hiermee draagt het project bij aan de verduurzaming van zowel de luchtvaartsector als de chemische industrie.

Betekenis van de status

De status ‘Strategisch Project’ is onderdeel van de Net Zero Industry Act. Deze act heeft als doel de productiecapaciteit van schone technologieën binnen de Europese Unie te vergroten en de leveringszekerheid van deze technologieën te versterken.

Aan de status zijn geen directe financiële middelen verbonden. De belangrijkste effecten zijn:

Europese erkenning via onder meer het NZIA-platform en communicatie van de Europese Commissie;

Toegang tot advies over financiering, inclusief Europese fondsen en investeringsmogelijkheden;

Mogelijkheid om de status te gebruiken als onderbouwing bij subsidieaanvragen, zoals bij het Innovation Fund;

Erkenning als project van nationaal belang, wat in specifieke procedures tot versnelling kan leiden.

Jo-Annes de Bat (staatssecretaris Klimaat en Groene Groei): “Het is mooi om te zien dat dit soort projecten nu echt een stap verder komen. De NZIA-status helpt om tempo te maken en plannen ook daadwerkelijk te realiseren.”

Bijdrage aan Europese doelen

De aangewezen projecten dragen bij aan de doelstellingen van de EU op het gebied van industriële verduurzaming en strategische autonomie. Door productiecapaciteit voor schone technologieën in Europa te ontwikkelen en op te schalen, ondersteunen deze projecten de overgang naar een klimaatneutrale industrie. Tegelijkertijd wordt de afhankelijkheid van derde landen verminderd en de leveringszekerheid vergroot.

Ook andere projecten kunnen in aanmerking komen voor de status ‘Strategisch Project’ onder de NZIA. Bedrijven met projecten gericht op de productie van netto-nul technologieën (technieken en industriële oplossingen die bijdragen aan het koolstofvrij maken van de economie) kunnen bij RVO terecht voor meer informatie over NZIA.