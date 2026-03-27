Benoeming bij het ACOI

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van der Burg van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ingestemd met de benoeming van Annetje Ottow tot lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.

Dit adviescollege, dat op grond van de Wet open overheid is ingesteld, adviseert de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd over de openbaarmaking van overheidsinformatie. Ook heeft het adviescollege een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers, en bouwt het via kennisbevordering onder woo-professionals aan een open bestuurscultuur.

Annetje Ottow is sinds 2021 hoogleraar economisch publiekrecht aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek en publicaties kenmerken zich door een sterke verbinding tussen theorie en (bestuurlijke) praktijk. Ook heeft zij affiniteit met de journalistieke beroepsgroep en kennis van het mediaveld. Zo is ze lid van de raad van commissarissen van DPG Nederland BV en was zij lang bestuurder bij de voorloper van de Autoriteit Consument & Markt.