Kabinet presenteert eerste Voorjaarsnota

Het kabinet presenteert vandaag zijn eerste Voorjaarsnota, inclusief de Startnota. De Startnota stelt de begrotingsregels en jaarlijkse uitgavenplafonds en inkomstenkaders voor de komende kabinetsperiode vast. Het begrotingstekort zit volgend jaar dicht tegen de Europese grenzen aan, maar blijft hierbinnen. In de jaren erna neemt het tekort af en koerst het kabinet op een lager saldo van -2,1% in 2030. De economische impact van het conflict in het Midden-Oosten is in deze Voorjaarsnota nog niet meegenomen.

Minister Heinen (Financiën): “Deze Voorjaarsnota is een vertaling van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord. Nederland staat voor grote uitdagingen. Het kabinet gaat hiermee aan de slag, terwijl we de overheidsfinanciën op orde houden. Dit zorgt naast economische stabiliteit voor het behoud van financiële buffers. De economische vooruitzichten zijn echter onzeker, onder andere vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Hierop moeten we ons voorbereiden.”

Uitdagingen

In de komende jaren zijn forse investeringen nodig in onze defensie en economie, zodat Nederland veilig en welvarend blijft. Er moeten grote stappen gezet worden in het stikstofbeleid en op de woningmarkt. Ook vraagt de vergrijzing om een ambitieuze aanpak, zodat onze publieke voorzieningen toegankelijk en betaalbaar blijven. Deze ambities vragen om keuzes en hervormingen. Daarover gaat het kabinet de komende tijd in gesprek met het parlement.

Belang van buffers

Om te voorkomen dat toekomstige generaties de rekening betalen, houdt het kabinet zich aan de Europese begrotingsregels en voert het trendmatig begrotingsbeleid. Dit is belangrijk voor economische stabiliteit en een goed investeringsklimaat, wat nodig is om onze voorzieningen te kunnen blijven betalen. Daarnaast draagt trendmatig begrotingsbeleid bij aan beheersing van de overheidsfinanciën en zorgt het ervoor dat de begroting werkt als schokdemper in economisch onzekere tijden. Dat is extra belangrijk gezien het huidige conflict in het Midden-Oosten, waarvan de impact op de economie nog onduidelijk is. De situatie kan verder verslechteren, waardoor economische groei, inflatie en het begrotingstekort verder onder druk komen te staan. Het kabinet zet instrumenten klaar om zo nodig economische schokken op te vangen.

Solide overheidsfinanciën

De Voorjaarsnota is tevens de Startnota van het kabinet. Op basis van de meest recente economische raming van het Centraal Planbureau zijn de financiële kaders voor de komende jaren vastgelegd. Hierin zijn ook enkele tegenvallers verwerkt, waaronder in de arbeidsongeschiktheid.

Het begrotingstekort is volgend jaar hoog, maar blijft onder de 3% van het bbp. Met de kaders uit de Startnota koerst het kabinet op een begrotingstekort van 2,1% in 2030. De staatsschuld blijft onder de 50% van het bbp. Daarmee voldoet het kabinet aan de Europese begrotingsregels.