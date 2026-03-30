Hinkelien Schreuder nieuwe voorzitter Dopingautoriteit

Hinkelien Schreuder treedt per 1 juni aan als voorzitter van de Dopingautoriteit. De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming door minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op voordracht van NOC*NSF.

Met Hinkelien Schreuder treedt een voorzitter aan met een internationale topsportachtergrond en uitgebreide bestuurlijke ervaring. Schreuder komt over van Schiphol waar ze werkzaam was als strategisch adviseur.

Eerst als topsporter en later vanuit verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies was Schreuder de afgelopen jaren nauw betrokken bij het thema sportintegriteit. Vanaf 2019 heeft Schreuder zitting in de Raad van Advies van de Dopingautoriteit, ook is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Eerder was ze lid en voorzitter van de Atletencommissie van NOC*NSF en in die hoedanigheid bestuurslid van de sportkoepel.

Hinkelien Schreuder was ruim een decennium actief als zwemster op het hoogste niveau. Bij de Olympische Spelen van 2008 maakte ze deel uit van het team dat goud won op de 4x100m vrije slag, vier jaar later won ze op de Spelen zilver met het estafetteteam.

Hinkelien Schreuder: “Eerlijke sport is essentieel voor het vertrouwen van sporters en van de samenleving in de kracht van sport. Prestaties moeten het resultaat zijn van talent, inzet en gelijke kansen. De maatschappelijke waarde van sport is groot, maar vraagt om blijvende bescherming. De Dopingautoriteit speelt daarin een cruciale rol door zich in te spannen voor schone en integere sport. Ik zie ernaar uit om die verantwoordelijkheid met overtuiging en een sterk gevoel voor het publieke belang te mogen dragen.”

Schreuder is benoemd voor een periode van vier jaar en volgt Harro Knijff op, die vanaf najaar 2025 de rol van voorzitter van de Dopingautoriteit waarnam.