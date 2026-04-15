Koning en minister-president Jetten ontmoeten president Zelensky

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Jetten ontmoeten donderdagmiddag 16 april 2026, na afloop van de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg, de president van Oekraïne, de heer Volodymyr Zelensky.

De Koning heeft een ontmoeting met de president in het Prinsenlogement. Aansluitend vindt het gesprek plaats met de minister-president. Zij zullen onder meer spreken over het belang van de voortzetting van het vredesproces en het belang van voortdurende steun aan Oekraïne. Ook zullen zij stil staan bij de start van de gezamenlijke productie van drones en andere mogelijkheden voor industriële samenwerking tussen onze landen.

President Zelensky is in Middelburg aanwezig om de International Four Freedoms Award in ontvangst te nemen, die dit jaar aan hem en het Oekraïense volk is toegekend, “als erkenning voor hun moedige strijd voor onze vrijheid en democratie onder uitzonderlijk zware omstandigheden”.