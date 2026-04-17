Benoeming vice-president Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid ingestemd met de benoeming van de heer mr. S. Buma tot vice-president van de Raad van State. De benoeming gaat in op 1 juli 2026. De heer Buma volgt de heer mr. Th.C. de Graaf op die de functie per die datum neerlegt.

De heer Buma (60) begon zijn loopbaan in 1990 als stafjurist bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. Hierna werkte hij tot 2002 als beleidsmedewerker van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en was tegelijkertijd plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.

Daarna begon zijn politieke loopbaan, eerst als raadslid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (2002) en aansluitend als lid van de Tweede Kamer (2002-2019), waarvan sinds 2012 als fractievoorzitter. Sinds 2019 is hij burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Eind 2025 was hij informateur van het Kabinet-Jetten.