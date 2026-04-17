Hoger minimumjeugdloon vanaf 2027

Het minimumjeugdloon gaat omhoog. Jongeren van 16 tot en met 20 jaar gaan vanaf 1 januari 2027 meer verdienen. Het kabinet zorgt hiermee voor een forse verbetering. Per leeftijdscategorie gaat het loon geleidelijk meer omhoog.

Minister Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Jongeren staan aan het begin van hun volwassen leven. Velen combineren een opleiding met een bijbaan en zetten zo hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Of werken al voltijds maar kunnen niet rondkomen. Het leven is niet goedkoop, daarom is het belangrijk dat we hardwerkende jongeren ook eerlijk betalen. Met een hoger jeugdloon krijgen zij meer ruimte zich te ontwikkelen en ondersteunen we hen om zelfstandig te worden.”

Minimumjeugdloon Leeftijd Huidige staffel Huidig bedrag Na verhoging 21 jaar en ouder 100% € 14,71 100% 20 jaar 80% € 11,77 87,5% 19 jaar 60% € 8,83 75% 18 jaar 50% € 7,36 62,5% 17 jaar 39,5% € 5,81 50% 16 jaar 34,5% € 5,07 40% 15 jaar 30% € 4,41 30%

Het minimumjeugdloon voor studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs wordt ook gelijkgetrokken met het reguliere minimumjeugdloon. Dat was eerst niet zo. Daarnaast krijgen 15-jarigen in Caribisch Nederland een minimumjeugdloonpercentage van 55% van het minimumloon. Voor deze leeftijd was eerder nog niks vastgesteld.

Kabinetsreactie verkenning minimumjeugdloon

SZW heeft in 2025 een verkenning uitgevoerd naar het minimumjeugdloon. Doel hiervan was om alle relevante feitelijke informatie over het jeugdloon op een rij te zetten. De kabinetsreactie op deze verkenning is hier te vinden.