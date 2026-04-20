Kabinet versnelt woningbouw op alle fronten: jaren tijdswinst binnen bereik

Kabinet Jetten zet flink in op het sneller bouwen van meer woningen. Door zowel de vergunningverlening te versnellen, veel meer gebruik te maken van fabrieksmatige bouw van Nederlandse makelij en bestaande gebouwen beter te benutten, worden jaren tijdswinst geboekt. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is € 287 miljoen beschikbaar. Dat maakt minister Boekholt-O‘Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend bij de aftrap van de Taskforce Versnelling Woningbouw

In deze taskforce trekken 6 vakministers en hun ministeries gezamenlijk op. Over de volle breedte van het kabinet wordt gewerkt aan 1 doel: belemmeringen wegnemen en de woningbouw versnellen. Samen met medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen wordt op alle fronten tegelijk ingezet om doorbraken te realiseren.

Minister Boekholt-O’Sullivan: “De woningnood is groot en vraagt om actie op alle fronten. We kiezen nadrukkelijk niet voor 1 oplossing, maar zetten tegelijk in op alles wat helpt: van grootschalige nieuwbouw tot het beter benutten van bestaande gebouwen. Zo vergroten we het aantal grootschalige woningbouwgebieden van 21 naar 30 waar woningbouw voorrang heeft. Om te versnellen zetten we in op zowel de fabrieksmatige bouw als tot het versnellen en vereenvoudigen van vergunningverlening. Op veel plekken valt tijd te winnen in het bouwtraject. Waar projecten vastlopen, sturen we bij. Alles is erop gericht om woningzoekenden weer perspectief bieden.”

Versnellen en beter benutten

De bouw van een woning duurt gemiddeld 10 jaar: van plan om een gebied te ontwikkelen en vergunningverlening tot aan de oplevering van de woning. Op elke stap in dat proces is tijd te winnen. Zo kan door innovatie, digitalisering en standaardisatie de doorlooptijd van het ontwerp- en vergunningentraject worden gehalveerd van 8 naar 4 jaar. Daartoe is € 90 miljoen beschikbaar. Om de vergunningverlening te versnellen en problemen tegen te gaan die de bouw stilleggen of vertragen, stelt het kabinet voor de aankomende 4 jaar € 156 miljoen beschikbaar om de uitvoeringskracht van provincies en gemeenten te versterken.

Ook in de bestaande bouw ligt veel onbenut potentieel. Door optoppen, ombouwen, splitsen en woningdelen kunnen jaarlijks 15.000 woningen worden toegevoegd. Om partijen hierin te ondersteunen is de aankomende 4 jaar € 41 miljoen beschikbaar. Het Rijk wil daarvoor mogelijk wettelijke belemmeringen wegnemen en overbodige regelgeving schrappen.

Woningen uit de fabriek

Het kabinet zet stevig in op industriële woningbouw. Binnen 4 jaar moet minimaal de helft van alle nieuwbouwwoningen fabrieksmatig worden gebouwd, in veelal Nederlandse fabrieken. Woningen worden daarbij in de fabriek voorgefabriceerd, in delen naar de kavel gereden en in een paar dagen afgemonteerd. Dit maakt het mogelijk om sneller, op grotere schaal en met minder afhankelijkheid van schaarse arbeidskracht te bouwen. Daarbij zijn de woningen betaalbaarder, van goede kwaliteit en duurzamer. Industriële bouw wordt daarom het uitgangspunt in alle gebieden en projecten waar het Rijk bij betrokken is.

Daarnaast biedt industriële bouw ook de mogelijkheid om woningen vooraf te certificeren, waardoor deze achteraf niet meer op kwaliteit getoetst hoeven te worden. Voor volledig gecertificeerde woningen is een vergunning voor de technische eisen straks niet meer nodig. Hiervoor worden wijzigingen doorgevoerd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Stimuleren middenhuur

Naast het bouwen van voldoende nieuwe woningen, richt de Taskforce zich ook op het vergroten van het aantal betaalbare huurwoningen. Door het investeringsklimaat voor verhuurders, corporaties en geïnstitutionaliseerde beleggers te verbeteren, stimuleert het kabinet de bouw en het behoud van sociale– en middenhuurwoningen. Dit gebeurt onder andere door het verlagen van de overdrachtsbelasting voor verhuurders en de vennootschapsbelasting voor corporaties. Ook past het kabinet de Wet betaalbare huur aan, onder meer door de verlenging van de nieuwbouwopslag. Vanuit de Taskforce is er ook oog voor de financiële positie van corporaties op de lange termijn, zodat zij ook na 2035 woningen kunnen blijven bouwen en verduurzamen.

Taskforce Versnelling Woningbouw

De maatregelen zijn het eerste resultaat van de ministeriële Taskforce Versnelling Woningbouw. Na de zomer volgt het actieplan met daarin meer maatregelen en verdere uitwerkingen, waaronder het aanwijzen van enkele nieuwe nationaal grootschalige woningbouwlocaties die volgen uit het door het kabinet vastgestelde afwegingskader. Naast de Taskforce Versnelling Woningbouw zijn er nog 5 ministeriële Taskforces waarop het kabinet wil zorgen voor snelle doorbraken zoals Landbouw, Natuur en Stikstof, Asiel en Migratie en Ondermijning.