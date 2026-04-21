Vogelgriep neemt af, landelijke ophok- en afschermplicht grotendeels ingetrokken

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur trekt de landelijke ophok- en afschermplicht grotendeels in. Wel blijft de maatregel, die werd ingesteld op 16 oktober 2025, voorlopig gelden in en rond de Gelderse Vallei. Dat is omdat het een pluimveedicht gebied is waar het risico op verspreiding tussen bedrijven na een besmetting hoger is dan op andere plekken in Nederland.

Het aangescherpte bezoekverbod, dat sinds 26 november 2025 geldt, wordt eveneens versoepeld. Uit een nieuwe risicobeoordeling blijkt dat het risico op een vogelgriepbesmetting op een pluimveebedrijf niet meer 'zeer hoog' is zoals het afgelopen half jaar, maar 'matig'. Het aantal wilde vogels met vogelgriep neemt af en het aantal uitbraken bij commerciële bedrijven in Europa is de afgelopen maanden ook duidelijk afgenomen.