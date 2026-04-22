Nieuwe Rode Lijst Libellen gepubliceerd

De geactualiseerde Rode Lijst Libellen is gepubliceerd in de Staatscourant. Op deze lijst staan inheemse libellensoorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Voor deze actualisatie zijn alle Nederlandse libellen opnieuw onderzocht. Van de 69 onderzochte soorten staan er 23 op de Rode Lijst.

Belang van libellen

Libellen zijn insecten die vaak in de buurt van water voorkomen. Met hun grote facetogen, transparante vleugels en opvallende kleuren zijn ze goed herkenbaar. Ze jagen op muggen en andere kleine insecten en spelen daarmee een belangrijke rol in het ecosysteem, zowel als roofdier als prooi.

Niet alleen als volwassen libel, maar ook als larve in het water jagen ze op andere insecten. Zo dragen ze bij aan de balans in het ecosysteem, zowel onder als boven water. Daarnaast zijn libellen belangrijke indicatoren voor de waterkwaliteit: hun aanwezigheid of afwezigheid zegt veel over de toestand van hun leefomgeving.

Actuele cijfers

Van de 69 onderzochte soorten staan er 23 op de Rode Lijst. Daarvan zijn 2 soorten verdwenen uit Nederland, 8 ernstig bedreigd, 7 bedreigd, 2 kwetsbaar en 4 gevoelig.

Oorzaken van achteruitgang

De belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van libellen zijn verlies van leefgebied, verslechtering van de waterkwaliteit, klimaatextremen zoals verdroging, stikstofdepositie en het gebruik van insecticiden. De uitkomsten benadrukken het belang van maatregelen voor natuurherstel, het terugdringen van stikstofuitstoot en het tegengaan van klimaatverandering.

Doel van de Rode Lijsten

Nederland stelt Rode Lijsten op om inzicht te geven in welke soorten onder druk staan. Dit volgt onder andere uit internationale afspraken, zoals het Verdrag van Bern, over het beschermen van wilde dieren en planten en hun leefgebieden.

Overheden en natuurbeheerders gebruiken deze lijsten bij het ontwikkelen van beleid en het nemen van beschermingsmaatregelen. De Rode Lijsten worden ongeveer elke tien jaar geactualiseerd.

Totstandkoming

De Rode Lijst Libellen is opgesteld in opdracht van het ministerie van LVVN. Hierbij is gebruikgemaakt van gegevens uit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), aangevuld met gevalideerde waarnemingen uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) en expertkennis.

Het basisrapport met achtergrondinformatie over de methode, data en soorten is beschikbaar via de website van De Vlinderstichting.