Europese Unie (EU) neemt 20ste sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 23 april 2026 nam de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aan tegen Rusland. De sancties bestaan onder andere uit extra maatregelen tegen de schaduwvloot en Russische banken.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale invasie van Oekraïne. En de Russische aanvallen die doelbewust gericht zijn op woongebieden, ziekenhuizen, energiecentrales en watervoorziening. De sancties blijven nodig om de druk op Rusland verder op te voeren. Sancties maken het moeilijker voor Rusland om de oorlog te blijven bekostigen.

De nieuwe sancties in het kort

Maatregelen tegen de Russische schaduwvloot

De EU legt extra sancties op tegen nog eens 46 schepen uit de Russische schaduwvloot. Deze schepen zijn betrokken bij de omzeiling van het olieprijsplafond, het transporteren van militaire goederen of gestolen Oekraïens graan. Met de sancties krijgen de schepen niet langer toegang tot Europese havens en dienstverlening. Dit verbod geldt nu voor 632 schepen. Met deze sancties raken we de Russische oorlogskas en beschermen we onze kusten.

120 nieuwe personen en bedrijven op de sanctielijst

De EU heeft nog eens 120 personen en bedrijven toegevoegd aan de sanctielijst. Het gaat onder andere om hooggeplaatste militairen die betrokken zijn bij het Russisch chemisch wapenprogramma. En om personen en organisaties die bijdragen aan de Russische wapenindustrie en sanctie-omzeiling. Op basis van een Nederlands voorstel komen ook 2 bedrijven die betrokken zijn bij de schaduwvloot op de sanctielijst.

Extra maatregelen tegen sanctie-omzeiling

EU-landen leggen exportbeperkingen op aan nog eens 60 organisaties (onder andere uit Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en China) die betrokken zijn bij het omzeilen van sancties. Ook zet de EU een zwaarder mechanisme in (het landenmechanisme) voor een verbod op de export van CNC-machines naar Kirgizië, vanwege het hoge risico op omzeiling. CNC-machines zijn geautomatiseerde apparaten die bijvoorbeeld wapenonderdelen kunnen maken.

Nieuwe import- en exportverboden

Met importverboden krijgt Rusland minder inkomsten die het voor de oorlog kan gebruiken. Met exportverboden heeft Rusland steeds minder toegang tot hoogwaardige technologie, dat het kan gebruiken voor oorlogsvoering of wapenproductie.

De EU heeft daarom de import- en exportverboden verder uitgebreid. Onder andere met een verbod op de export van rubber, tractoren en industriële smeermiddelen naar Rusland. Daarnaast wordt de import van koper en nikkel uit Rusland beperkt. En vanaf 2027 wordt de invoer van aardgascondensaat in de EU uitgefaseerd.

Stappen richting compleet verbod op dienstverlening aan Russische olie-export

De EU zet stappen richting een verbod op alle maritieme dienstverlening aan de Russische olie-export. Het bestaande prijsplafond voor olie moet plaatsmaken voor een verbod op alle dienstverlening aan Russische olie-export. Ook Nederland steunt deze plannen, en EU-landen hebben nu afgesproken de precieze voorwaarden verder te onderzoeken. Daarnaast worden er nu al beperkingen opgelegd aan dienstverlening aan transport van Russisch vloeibaar aardgas (LNG).

Financiële maatregelen

De EU legt sancties op aan nog eens 20 Russische banken en 4 banken uit andere landen die betrokken zijn bij omzeiling. Daarnaast voert de EU sancties in tegen 2 cryptomunten en verschillende online betalingsplatformen.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Onder andere € 300 miljard van de Russische Centrale Bank is geblokkeerd in de EU en G7-landen. Ruim € 21 miljard aan private tegoeden is bevroren. En Rusland loopt ongeveer € 91 miljard aan export naar de EU mis. Geld dat Rusland niet kan gebruiken om oorlog te voeren. Lees ook het artikel: Werken sancties?

Exportbeperkingen zorgen er ook voor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties is te vinden op de sanctiepagina van de EU. Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.