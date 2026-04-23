Rijksoverheid sluit deal met Europees cloudplatform STACKIT

De Rijksoverheid heeft een raamovereenkomst gesloten met het Europese cloudleverancier STACKIT. Hiermee kunnen Rijksorganisaties gebruikmaken van Europese clouddiensten onder vooraf vastgestelde, veilige en gunstige voorwaarden. De overeenkomst draagt bij aan het versterken van de digitale autonomie van Nederland en het verkleinen van afhankelijkheden van niet-Europese aanbieders.

In de overeenkomst staan de juridische voorwaarden waaronder Rijksorganisaties diensten van STACKIT kunnen afnemen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over waar data wordt opgeslagen, namelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Ook kan de Rijksoverheid, via auditrecht, controleren of STACKIT zich aan deze afspraken houdt. Zo weten we zeker dat data veilig is en volgens de regels wordt gebruikt. Daarnaast zijn er voorwaarden afgesproken over het beëindigen van contracten, bijvoorbeeld als de leverancier in handen komt van een partij buiten de EER.

Staatssecretaris Aerdts: “Digitale autonomie betekent dat we zélf keuzes kunnen maken uit een divers aanbod van aanbieders. Daarom is het belangrijk dat we de Europese markt stimuleren. Dat doen we met deze overeenkomst, waarmee Rijksorganisaties onder goede voorwaarden gebruik kunnen maken van clouddiensten van een Europese aanbieder."

Minister Van Weel: "Met deze overeenkomst zetten we een belangrijke stap in het verkleinen van onze afhankelijkheid van partijen buiten Europa en versterken we onze digitale weerbaarheid."

De onderhandelingen voor de Rijksoverheid zijn gevoerd door SLM Rijk. Door via SLM Rijk deze afspraken gezamenlijk te maken, hoeven individuele Rijksorganisaties niet zelf complexe contractonderhandelingen te voeren. Dit voorkomt versnippering en zorgt ervoor dat alle Rijksorganisaties, ongeacht de grootte, kunnen profiteren van goede en voordelige voorwaarden. Rijksorganisaties bepalen zelf of en in welke mate zij gebruikmaken van de diensten; er zijn geen afnameverplichtingen of minimale bestedingen. De overeenkomst is ondertekend en direct van kracht. Rijksorganisaties kunnen vanaf nu, onder deze voorwaarden, diensten afnemen bij STACKIT.