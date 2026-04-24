Benoeming ambassadeurs

De ministerraad heeft op voorstel van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ingestemd met 11 ambassadeursbenoemingen. Deze zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring hebben verleend. De benoemingen gaan vanaf deze zomer in.

De ministerraad stemde in met de benoeming van ambassadeurs op de volgende posten:

Algerije, met standplaats Algiers: Arjan Uilenreef, nu ambassadeur in Tripoli;

Iran, met voorlopige standplaats Bakoe: Janet Alberda, nu ambassadeur in Bagdad;

Israël, met standplaats Tel Aviv: Stella Grubacic-Ronner, nu DG voor Multilaterale Relaties, Mensenrechten en Democratie bij EDEO in Brussel;

Kosovo, met standplaats Pristina: Astrid de Vries, nu afdelingshoofd en Culturele Raad in Londen;

Maleisië, met standplaats Kuala Lumpur: Michel Deelen, nu Consul-Generaal in Lagos;

Mozambique, met standplaats Maputo: Lianne Houben, nu ambassadeur in Bujumbura;

Oekraïne, met standplaats Kyiv: Roelof van Ees, nu flexibel inzetbare ambassadeur in de TZ Flexpool;

Rusland, met standplaats Moskou: Marriet Schuurman, nu ambassadeur in Tel Aviv;

Thailand, met standplaats Bangkok: Margriet Leemhuis, nu ambassadeur in Lissabon;

Turkije, met standplaats Ankara: Alle Dorhout, nu ambassadeur in Kyiv;

Verenigde Arabische Emiraten, met standplaats Abu Dhabi: Emiel de Bont, nu ambassadeur in Teheran.

De Rijksministerraad stemde op voorstel van minister Berendsen in met de benoeming en herwaardering tot ambassadeursniveau op het Westelijk Halfrond (definitief na goedkeuring van het gastland):