Kabinet deelt plannen voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

De woningnood blijft groot. Daarom zet het kabinet vol in op het realiseren van 100.000 nieuwe woningen per jaar, waaronder voldoende betaalbare en passende woningen in een prettige leefomgeving. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met overheden, corporaties en marktpartijen. De Taskforce Versnelling Woningbouw, onder leiding van de minister-president, zet hiervoor de koers uit. Het uitgangspunt: sneller en slimmer bouwen, met zo min mogelijk vertragende regels. De beperkte ruimte in Nederland wordt daarbij verstandig benut, zodat er naast woningbouw ook plaats is voor andere ruimtelijke opgaven, zoals energie, economie, landbouw, natuur en defensie.

Deze plannen staan in een zogeheten beleidsbrief die minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin staat in meer detail de uitwerking van het coalitieakkoord en de concrete acties die de Kamer van de minister kan verwachten.

Duidelijke ruimtelijke keuzes

Voor woningbouw is in de eerste plaats ruimte nodig. In de Nota Ruimte, de langetermijnvisie van het Rijk op de ruimtelijke inrichting van Nederland, komen 9 extra nationaal grootschalige woningbouwlocaties, bovenop de al bestaande 21 locaties. Naar verwachting wordt de Nota Ruimte, inclusief een uitvoeringsstrategie, eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. Om alle ruimtelijke doelen te halen, gaan het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen intensiever samenwerken. Zo wordt in 16 NOVEX-gebieden niet alleen gebouwd, maar ook gewerkt aan bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid, natuur, landbouw en economische bedrijvigheid.

100.000 nieuwe woningen per jaar

De Taskforce Versnelling Woningbouw presenteert na de zomer een integraal plan om zo snel mogelijk uit de woningnood te komen. Door vergunningverlening te versnellen, veel meer gebruik te maken van industriële bouw van Nederlandse producenten en bestaande gebouwen beter te benutten, worden jaren tijdswinst geboekt. Om gemeenten te ondersteunen is 287 miljoen euro beschikbaar. Via maatregelen voor een beter investeringsklimaat, stimuleert het kabinet de bouw en het behoud van sociale en middenhuurwoningen. En met de wet Versterking regie volkshuisvesting kunnen het Rijk en overheden beter en sneller sturen op hoeveel, waar en voor wie ze bouwen. Streven is inwerkingtreding per 1 juli 2026.

Betaalbaar wonen in een fijne omgeving

Volkshuisvesting is meer dan alleen bouwen. Het kabinet zorgt ook voor betaalbare en passende woningen in een prettige leefomgeving. Zo moet van alle nieuwbouw twee derde betaalbaar zijn, waaronder 30% sociale huur en 25% betaalbare koopwoningen. Om de energielasten binnen de perken te houden, worden 2,5 miljoen woningen geïsoleerd en gaan corporaties door met de verduurzaming van sociale huurwoningen. De wet Versterking regie volkshuisvesting regelt dat provincies en gemeenten moeten vastleggen hoe zij huisvesting realiseren voor mensen met specifieke woonwensen, zoals studenten, ouderen en spoedzoekers. En via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt de leefbaarheid van buurten verbeterd, bijvoorbeeld door energiearmoede aan te pakken en criminaliteit te voorkomen.