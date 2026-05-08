Benoeming directeur-generaal Migratie bij Justitie en Veiligheid

Esther Pijs wordt directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 juni 2026.

Met het Europese Asiel- en Migratiepact (van kracht vanaf juni 2026) werkt Nederland, samen met andere Europese landen, aan een beter functionerend Europees asielsysteem. Conform het coalitieakkoord focust het directoraat-generaal Migratie op meer controle op een verminderde instroom én aan fatsoenlijke opvang en het sneller meedoen van asielmigranten.

De directeur-generaal (DG) is verantwoordelijk voor het beleid op het brede terrein van migratie. Van de migratiebewegingen en toelating van migranten naar Nederland voor bijvoorbeeld werk, asiel, gezin en studie van binnen en buiten de Europese Unie, tot vertrek, inburgering en naturalisatie. Samen met gemeenten, maatschappelijke en internationale partners werkt het DG aan een integrale aanpak. Daarbij is er ook nauwe samenwerking binnen de Rijksoverheid. Het DG Migratie ontwikkelt met uitvoeringsorganisaties (zoals COA, IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek) uitvoerbaar migratiebeleid en nieuwe wet- en regelgeving. En werkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken aan migratiepartnerschappen met andere landen. Daarnaast is er nauwe samenwerking met andere departementen rond wonen, zorg, onderwijs, economie, inburgering en veiligheid.

De DG is ook boegbeeld van haar eigen organisatie. Ze bouwt samen met haar MT-leden aan de verdere ontwikkeling van het DG Migratie, zoals de versterking van de onderlinge samenwerking en een prettige werkomgeving, en aan goede prioritering.

Drs. E.W.E. (Esther) Pijs is op dit moment directeur-generaal Realisatie Groene Groei bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarvoor was zij onder andere programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond, directeur Warmte en Ondergrond, directeur Regio (EZK/LNV) en directeur Gastransitie Groningen bij hetzelfde ministerie. Voor ze bij EZK aantrad, werkte ze bij verschillende uitvoeringsorganisaties, waaronder DUO.

Esther Pijs studeerde Geschiedenis en Internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.