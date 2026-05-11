Weerbaarheid bedrijven laag, ministerie van EZK start Denk Vooruit campagne

Uitval van energie, mobiele communicatie of de cloud. Producten, onderdelen, machines of grondstoffen die ineens niet meer binnenkomen. Afhankelijkheden van ondernemers voor hun processen zijn groot. Terwijl die door zowel natuurverschijnselen, technische storingen als vijandige opzet kunnen uitvallen. Meer dan de helft (51%) van het Nederlandse bedrijfsleven geeft aan hiervoor géén voorzorgmaatregelen te nemen. Daarom start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een Denk Vooruit publiekscampagne voor bedrijven, zodat zij zich beter voorbereiden op verstoringen.

Met de boodschap: ‘Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie? Start je eigen Draaiboek’ krijgen ondernemers de oproep om na te gaan welke processen voor hun bedrijf cruciaal zijn en wat ze kunnen doen om afhankelijkheden te verminderen en weerbaarheid te vergroten. Met een eigen draaiboek kunnen ze vastleggen hoe ze zich voorbereiden en wat er in de eerste 72 uur van een crisis moet gebeuren.

Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van EZK blijkt vandaag ook dat ondernemers hun eigen weerbaarheid als laag tot zeer laag inschatten. Slechts drie op de tien ondernemers (29%) denken dat hun bedrijf in grote mate weerbaar is tegen spionage en twee op de tien (19%) tegen de economische gevolgen van oorlog(sdreiging). Een kwart (25%) van de ondernemers vindt het eigen bedrijf weerbaar tegen de specifieke gevolgen van uitval van gas en water en maar iets meer dan één op de tien bedrijven (15%) tegen uitval van internet en clouddiensten.

Minister Heleen Herbert (Economische Zaken en Klimaat): “De afhankelijkheid van energie, grondstoffen en digitalisering is al groot voor ondernemers. Landen zetten bovendien de controle over grondstoffen en producten steeds vaker in als geopolitiek wapen. Daarmee neemt de kans op verstoringen in toelevering of uitval van processen verder toe. Dat merken we nu al bijvoorbeeld door de situatie in het Midden-Oosten.”

De minister vervolgt: “Onderzoek laat zien: de weerbaarheid van Nederlandse ondernemers is nog te laag en de afhankelijkheden zijn te groot. Dat moet beter en daarom ook deze campagne. Als je als bedrijf door kan gaan, help je niet alleen jezelf, maar ook je klanten, toeleveranciers en je omgeving.”

Voorbereid zijn is voor bedrijven is van groot belang. Vanuit het oogpunt van ondernemerschap zelf en vanwege het belang van een weerbaar bedrijfsleven voor onze samenleving en economie. Wanneer bedrijven zijn voorbereid wordt de impact van noodsituaties op de samenleving en economie lager en kunnen we schokken beter opvangen. Tijdens langdurige verstoringen of internationale conflicten kunnen zo belangrijke producten en diensten geleverd blijven worden.

Steeds meer bedrijven bereiden zich daarom voor. Dat is goed voor elke ondernemer, hun toeleveranciers, klanten én voor Nederland. Want als bedrijven blijven draaien, blijft Nederland draaien. Bedrijven starten hun eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

