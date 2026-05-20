Koningin Máxima trapt programma ‘De Onzichtbare Blessure’ van KNVB en Zilveren Kruis af

Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting MIND Us, trapt dinsdagmiddag 2 juni het programma ‘De Onzichtbare Blessure’ van KNVB en Zilveren Kruis af bij Forum Sport in Voorburg. Doel van het programma is om mentale gezondheid bespreekbaar te maken in het amateurvoetbal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport is aanwezig bij het bezoek. Het bezoek vindt plaats in de Week van de Mentale Gezondheid.

In een kleedkamer zitten gemiddeld 2 mensen niet lekker in hun vel, blijkt uit onderzoek. De KNVB, stichting MIND Us en Zilveren Kruis willen dat praten over mentale gezondheid een net zo vanzelfsprekend onderdeel van de clubcultuur wordt als praten over je fysieke gezondheid. Symbool van De Onzichtbare Blessure is een blauwwitte voetbal met verdiepende vragen die bijvoorbeeld tijdens een training kan worden gebruikt. Naast structurele verankering van mentale gezondheid in het amateurvoetbal ligt de nadruk in dit programma ook op het creëren van bewustwording en het bieden van handelingsperspectief aan jeugd, vrijwilligers en trainers.

Koningin Máxima en minister Sterk nemen in de voetbalkantine samen met jongeren deel aan een workshop waar zij onder leiding van voormalig profvoetballer en ambassadeur van De Onzichtbare Blessure, Gianni Zuiverloon, actief aan de slag gaan met het bespreekbaar maken en versterken van hun mentale gezondheid. Aansluitend wordt in een gesprek ingegaan op de uitdagingen rondom mentale gezondheid in het amateurvoetbal en presenteren KNVB en Zilveren Kruis de supportbox met daarin hulpmiddelen om het gesprek over mentale gezondheid op gang te brengen, waaronder een speciaal ontwikkelde voetbalcheckers, afgeleid van De Checkers van MIND Us, die hier als kennispartner aan heeft meegewerkt. Vervolgens ontmoeten Koningin Máxima en de minister op het voetbalveld diverse jongeren en influencers die bezig zijn met een warming-up voor een gezamenlijke voetbalwedstrijd en spreken zij met hen over het belang van rolmodellen voor jongeren. Tot slot trapt Koningin Máxima het programma De Onzichtbare Blessure officieel af.

MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Samen met jongeren bouwt MIND Us aan een online en offline omgeving die mentale gezondheid actief ondersteund. De KNVB is de grootste sportbond van Nederland met 1.200.000 leden en Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar van Nederland.