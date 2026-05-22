Benoeming inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Angeline van Dijk wordt inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2026. Angeline van Dijk volgt Gerard Bakker op, die met pensioen gaat.

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat voedsel en producten veilig zijn en dat we in Nederland zorgvuldig omgaan met dieren en de natuur. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) oefent, voor de ministeries van LVVN en VWS, onafhankelijk toezicht uit op voedselveiligheid, dierenwelzijn, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, diergezondheid, plantgezondheid, en natuur en milieu. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Met op maat gemaakte, eigentijdse toezichtmethoden stimuleert de NVWA goed gedrag waar het kan, en handhaaft zichtbaar waar het moet. Dat doet de NVWA in verbinding met de maatschappij. Geopolitieke spanningen, klimaatverandering, kunstmatige intelligentie, veranderingen in maatschappelijke behoeften en explosieve groei van online handel stellen de NVWA voor nieuwe uitdagingen. Daarom zet de NVWA in op vernieuwing van toezicht en werkwijzen, in nauw contact met belanghebbenden binnen en buiten de NVWA. Het realiseren van deze visie op toezicht is de collectieve opgave voor alle NVWA’ers. Met de collega’s in het directieteam geeft de inspecteur-generaal hier leiding aan.

Mr. A.T.A.J. (Angeline) van Dijk is sinds 2019 inspecteur-generaal Rijksinspectie Digitale Infrastructuur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was zij onder andere algemeen directeur Arbo en Expertise bij het netwerk Zorg van de Zaak en divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij de Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij Rijkswaterstaat was ze verantwoordelijk voor de oprichting van de Shared Service Organisatie en directeur HRM, Bestuurlijk Juridische zaken & Vastgoed en Communicatie. Angeline van Dijk studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.