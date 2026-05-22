Kabinet zet stappen naar behandeling van asielaanvragen buiten Europa

Het kabinet werkt aan de mogelijkheid om asielaanvragen buiten Europa te behandelen. Dat staat in een reactie van het kabinet op het rapport Grenzen verleggen van Clingendael. Het doel hiervan is om te voorkomen dat mensen een levensgevaarlijke reis maken en te zorgen voor menswaardige opvang van vluchtelingen in de regio. Het kabinet benadrukt dat dit een langdurig en zorgvuldig traject is waarvoor internationale samenwerking nodig is.



Minister Van den Brink: “Mensen vragen om concrete oplossingen om grip te krijgen op migratie. Die oplossingen zijn in kaart gebracht en blijken juridisch houdbaar. Daarom werken we verder aan de hervorming van het asielbeleid, onder meer via terugkeerhubs en het behandelen van asielaanvragen buiten de EU. Dat is geen druk op de knop, maar een langdurig en zorgvuldig proces. Zo doorbreken we het verdienmodel van mensensmokkelaars en zorgen we dat mensen die onze hulp echt nodig hebben goede opvang krijgen.”

Onderzoek Clingendael

Onderzoeksinstituut Clingendael deed onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve oplossingen om onderdelen van het asiel- en migratiebeleid buiten Europa vorm te geven. Daarbij beschrijft Clingendael vijf modellen:

Terugkeerhub: terugkeer via of naar een derde land op basis van afspraken.

Veilig derde land: behandeling van een asielaanvraag buiten de EU wanneer elders opvang en bescherming mogelijk zijn.

Ontschepingsplatform: opvang van geredde migranten op een locatie buiten de EU.

Buitengrensprocedure: snelle beoordeling van asielverzoeken aan de EU-buitengrens vóór toelating.

Screening migratieroute: selectie buiten de EU waarbij kansarme verzoeken daar worden behandeld.

Clingendael concludeert dat er geen belemmeringen zijn in bijvoorbeeld het EVRM of het VN-Vluchtelingenverdrag voor terugkeerhubs of het behandelen van asielaanvragen buiten de EU. Aanpassing van deze verdragen is daarom niet nodig. Beperkingen die er zijn, zitten vooral in EU-wetgeving. Volgens het kabinet worden die beperkingen deels weggenomen in aankomende wijzigingen, zoals het Asiel- en Migratiepact en de terugkeerverordening.

Het kabinet blijft zich daarom samen met Griekenland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken inzetten voor de ontwikkeling van een gezamenlijke terugkeerhub. Met Denemarken, Malta en Zweden werkt het kabinet daarnaast aan mogelijkheden voor het behandelen van asielaanvragen buiten Europa. Voor het einde van dit jaar wil het kabinet hierin concrete stappen zetten. Daarbij worden ook internationale VN-organisaties voor migratie en vluchtelingen betrokken.



Daarnaast heeft het kabinet een politieke verklaring ondertekend waarin de 46 lidstaten van de Raad van Europa benadrukken dat er binnen het EVRM ruimte moet zijn voor een effectief migratiebeleid. Ook zet het kabinet zich ervoor in dat EU-wetgeving waar nodig duidelijker en scherper wordt geformuleerd.