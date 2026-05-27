Duurzame stappen van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte in 2025 weer op alle mogelijke manieren aan een duurzame toekomst. Zo werkte het ministerie aan een emissiereductie van 40% ten opzichte van 2022 en aan het optimaal hergebruiken van producten, onderdelen en grondstoffen. In dit vierde Duurzaamheidsverslag staat alles over de duurzame doelen, de acties in 2025 en de plannen voor 2026.

Het Duurzaamheidsverslag beschrijft de inspanningen van Buitenlandse Zaken aan de hand van onze 3 doelen: klimaat, circulariteit en sociale ketenverantwoordelijkheid. In deze hoofdstukken komen grote, alomvattende plannen aan bod. Zoals de pilot Travel Smart: Economy Premium, een belangrijke stap om medewerkers te helpen duurzamer te reizen. Of de ontwikkeling van een circulaire strategie en de implementatie van het leefbaar loonbeleid. De verduurzaming van Buitenlandse Zaken blijkt net zo goed uit de kleinere, duurzame acties die collega’s op ambassades opzetten. De milieubewuste catering bij de ambassade van Bratislava (Slowakije) is hier een mooi voorbeeld van.

Ook bij de huisvesting van de ambassade in Ankara (Turkije) komen de duurzame ambities van Buitenlandse Zaken samen: minimaal energieverbruik, hergebruik van grondstoffen en aandacht voor mensenrechten bij de inkoop van zonnepanelen. Een mooi voorbeeld van de Walk our Talk-gedachte van Buitenlandse Zaken.

