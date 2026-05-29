Kabinet neemt helft van het Nationale Burgerberaad Klimaat meteen over

Het kabinet neemt 41 van de voorstellen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over en zet deze om in beleid. De 175 gelote deelnemers van het burgerberaad hebben een antwoord gezocht op de vraag hoe we als Nederland kunnen eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat, en hebben daarvoor 82 concrete maatregelen voorgesteld.

Minister Van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei): “Wat we eten, wat we kopen, hoe we reizen — het heeft allemaal impact op het klimaat, en dat raakt ons allemaal. De aanbevelingen van het burgerberaad laten zien wat Nederlanders daar zelf van vinden. En wat bijzonder is: mensen met heel verschillende ideeën over klimaat hebben toch samen iets moois bereikt. Door goed naar elkaar te luisteren en te kijken waar ze het over eens zijn. Het resultaat is een set aanbevelingen waar een breed draagvlak voor is. Het kabinet is de deelnemers erg dankbaar voor wat ze hiervoor hebben gedaan."

Minister Heerma (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): ‘’Met dit burgerberaad zijn mensen écht betrokken bij een ingewikkeld vraagstuk. De uitkomst laat zien dat mensen met verschillende opvattingen samen ergens naartoe kunnen werken, als er ruimte is voor een open gesprek. Dat is ontzettend waardevol. Ik ben ervan overtuigd dat we deze aanpak vaker kunnen en moeten inzetten.’’

Enkele voorbeelden van de voorstellen waar het kabinet mee aan de slag gaat: we gaan elektrisch rijden toegankelijker maken. We komen bijvoorbeeld met een inruilregeling om je oude benzine- of dieselauto in te ruilen voor een tweedehands elektrische auto zoals aangekondigd op 20 april. We gaan zorgen dat spullen langer mee kunnen. We gaan reparaties makkelijker en toegankelijker maken en onderzoeken hoe we de kosten van reparatie kunnen verlagen. Om voedselverspilling verder tegen te gaan, werken we aan duidelijke houdbaarheidsicoontjes op voedsel en verkennen we in Europa hoe de regels voor het bewaren van voedsel kunnen worden aangepast. Met de ontwikkeling van een lobbyregister zet het kabinet een extra stap in eerlijke belangenafweging.

Er is ook een aantal voorstellen van het burgerberaad waar later een beslissing over genomen moet worden. Omdat er bijvoorbeeld nog een besluit over de financiën genomen moet worden of omdat de uitvoering afhankelijk is van een andere (internationale) beslissing. Met deze voorstellen gaat het kabinet aan de slag en op zoek naar mogelijkheden.

Er zijn ook voorstellen die het kabinet niet overneemt. Bijvoorbeeld omdat er praktische bezwaren zijn of internationale afspraken waar we ons aan moeten houden. Een voorbeeld: het burgerberaad stelt een heffing voor op geïmporteerd recyclaat van buiten Europa. Het invoeren van een soortgelijke heffing is in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie en kan daarom niet worden toegepast.