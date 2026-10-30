Nieuwsbericht 30-10-2026 | 16:30

Het kabinet wil dat organisaties en ministeries die betrokken zijn bij het opgroeien van jonge kinderen meer en beter gaan samenwerken. Met elkaar én met de ouders. Dat moet ervoor zorgen dat deze kinderen, van baby tot kleuter, zich goed kunnen ontwikkelen en leren en zo een goede start maken. Dat schrijven staatssecretaris Tielen (Onderwijs en Emancipatie), minister Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) en minister Aartsen (Werk en Participatie) in een brief aan de Tweede Kamer.

De ontwikkeling van jonge kinderen begint bij de verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers. Veel kinderen hebben extra ondersteuning of jeugdhulp nodig. Het kabinet wil kinderen en ouders waar nodig ondersteunen, drempels wegnemen en daarmee de ontwikkeling van jonge kinderen verder stimuleren. Dat gebeurt al, maar de samenwerking tussen de verschillende sectoren kan nog steviger. Daarbij kijken de bewindslieden ook kritisch naar hun eigen ministeries.

Een soepele start op school

Om te zorgen dat geen kind met een (taal)achterstand aan de basisschool begint, is het belangrijk dat consultatiebureaus, kinderopvang en scholen informatie kunnen uitwisselen over de brede ontwikkeling van kinderen. Zo kan vroegtijdig extra ondersteuning worden geboden als dat nodig is. Het kabinet gaat onderzoeken hoe ze dit beter kan organiseren.

Het wordt daarnaast tijdelijk mogelijk dat peuters en kleuters onder schooltijd samen optrekken. Dit stimuleert de brede ontwikkeling van veel kinderen en kan de overgang van kinderopvang naar school makkelijker maken.