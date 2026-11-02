Nieuwsbericht 02-11-2026 | 19:00

De overheid en netbeheerders hebben in april dit jaar aangekondigd dat het stroomnet in de regio Flevopolder, Gelderland, Utrecht de grens had bereikt. Daarom werken de netbeheerders en overheid samen aan oplossingen om het stroomnet betrouwbaar te houden en kijken zij ieder half jaar of er ruimte is voor nieuwe aanvragen. Uit de eerste update blijkt dat er door de maatregelen in een aantal regio’s meer ruimte vrijkomt voor aanvragen op de wachtlijst. Hoewel de situatie ook in de regio Utrecht is verbeterd, zijn nieuwe of zwaardere aansluiting nog niet mogelijk. Woningbouw die de komende 3 jaar start met bouwen kan dankzij de maatregelen in alle regio’s doorgaan. Dit schrijft staatssecretaris De Bat aan de Tweede Kamer.

Meer ruimte in deel van de regio

De Rijksoverheid, provincies, netbeheerders en ACM werken samen aan de betrouwbaarheid van het stroomnet en ruimte voor nieuwe aansluitingen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met bedrijven om minder stroom te gebruiken tijdens piekmomenten, de tijdelijke inzet van batterijen en gasgeneratoren en door het stroomnet sneller uit te breiden.

Dankzij de gezamenlijke aanpak konden er vanaf juni dit jaar 224 organisaties op de wachtlijst worden geholpen in de FGU regio. Op termijn zal in de hele regio meer ruimte vrij komen, naarmate meer maatregelen zijn doorgevoerd. Deze wordt net als in de rest van Nederlands stapsgewijs vrijgegeven voor aanvragen met maatschappelijke prioriteit, zoals een school of een ziekenhuis.

In een deel van Gelderland ( ‘Congestiegebied Doetinchem’) konden deze zomer vrijwel alle aanvragen met maatschappelijke prioriteit worden geholpen. Op dit moment is er geen nieuwe ruimte beschikbaar voor andere aanvragen. Dat is vergelijkbaar met de rest van Nederland (zie ook kader Sinds 1 juli nieuwe voorrangregels voor het stroomnet). De netbeheerders blijven samen met overheden werken aan de maatregelen om zo snel mogelijk meer ruimte op het stroomnet te creëren.