Nieuwsbericht 09-11-2026 | 13:30

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van Zijne Hoogheid sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, Emir van de staat Qatar, en Hare Hoogheid sjeikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, echtgenote van Zijne Hoogheid de Emir, een staatsbezoek aan Qatar. Het bezoek vindt plaats van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 december 2026.

Het Koninklijk Paar wordt begeleid door minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn vice-premier en minister van Defensie Dilan Yeşilgöz-Zegerius, minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur bij verschillende onderdelen van het staatsbezoek aanwezig.



Het bezoek sluit aan op het officiële bezoek van de Emir van Qatar aan Nederland in juni 2024 en is het eerste uitgaande staatsbezoek aan het Midden-Oosten in veertien jaar. Het bezoek staat in het teken van het versterken van de band tussen beide landen en van de overgang van energie- en handelspartners naar strategische partners in een veranderende wereld. In een tijd van spanningen in het Midden-Oosten biedt een hechter partnerschap kansen om samen te werken aan stabiliteit, veiligheid, energiezekerheid, voedselzekerheid, innovatie en duurzame groei.