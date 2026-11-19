Nieuwsbericht 19-11-2026 | 10:00

Op eigen kracht kunnen bouwen en vertrouwen. Met de voortdurende machtsverschuivingen is dat belangrijker dan ooit. Om dat in de praktijk te brengen, moet de Nederlandse industrie sneller innoveren en meer produceren waardoor de afhankelijkheid van anderen slinkt.

Het Nationaal Programma Defensie Industrie en Innovatie (NPDII) komt hiervoor met concrete acties. Dit programma is vandaag gelanceerd tijdens de NEDS-industriebeurs in Ahoy. Het NPDII is een gezamenlijk programma van de ministeries van Defensie, Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het is de verdere invulling en concretisering van de Defensie Strategie voor Industrie en Innovatie (DSII) uit 2025. Binnen het NPDII draait het om het opschalen van de productiecapaciteit en het beschermen van cruciale Nederlandse kennis en defensie-industrie. Maar ook om het vergroten van de toegang tot privaat kapitaal en ervoor zorgen dat we als Nederland sneller kunnen innoveren en implementeren.

Cruciaal voor de krijgsmacht Minister van Defensie Dilan Yesilgöz-Zegerius: “De oorlog in Oekraïne toont aan hoe snel technologie en tactieken kunnen veranderen. Wat vandaag werkt, kan morgen alweer achterhaald zijn. Met het Nationaal Programma Defensie en Innovatie bouwen we samen met onze partners aan industrie-opschaling en aan innovaties die cruciaal zijn voor onze krijgsmacht. Zo houden we Nederland veilig en versterken we onze eigen economie.” Minister van Economische Zaken en Klimaat Heleen Herbert: “Op verschillende manieren wordt er de komende jaren extra geïnvesteerd in de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie. Meer kennis, innovatie en opschaling is natuurlijk van belang voor onze eigen veiligheid. Maar ook om te zorgen dat onze economie wereldwijd concurrerend kan blijven. Met verdere samenwerking via het nationaal programma kunnen we hiermee grote stappen gaan zetten.” Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rianne Letschert: “Ik ben trots op onze onderzoekers, die al jaren kennis en innovaties leveren die bijdragen aan onze veiligheid en vrijheid. Met dit programma versterken we zowel die veiligheid, als ons onderzoek. Belangrijke wetenschappelijke waarden, zoals academische vrijheid, staan daarbij voorop.” Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen: “Opschaling van de Nederlandse industriële basis gaat hand in hand met het versterken van de Europese defensie-industrie. Europese samenwerking is noodzakelijk om te komen tot schaalvergroting, innovatie, efficiëntere productie, onderzoek en ontwikkeling. Voor opschaling en innovatie is ook meer omzet uit export nodig. De overheid staat klaar om bedrijven actief te ondersteunen in het verkennen van en positioneren in nieuwe en gevestigde markten.”

Focusgebieden Het doel van het NPDII is om de strategische ambities uit de DSII en de recente Defensienota om te zetten naar concrete acties. Dat gebeurt allereerst door het opzetten van ecosystemen op 4 focusgebieden. Dat zijn: geïntegreerde lucht- en raketverdediging, datagedreven commandovoering en digitale weerbaarheid, onbemenste en autonome systemen en voortzettingsvermogen en instandhouding. Binnen deze focusgebieden worden samenwerkingen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gecreëerd, opgebouwd en opgeschaald. De rol van Defensie verschuift op deze gebieden hierdoor nadrukkelijk van inkoper naar strategische partner die richting geeft aan en stuurt op de Nederlandse markt. Door te kiezen voor deze 4 operationele gebieden geeft Defensie duidelijkheid aan haar partners en krijgen militairen de technologie en producten die ze nodig hebben om te winnen. Daarnaast zet Defensie blijvend in op de NLD-gebieden uit de DSII. Dit zijn technologiegebieden waarin de Nederlandse kennis en industrie sterk is en die onmisbare technologie leveren voor de gewenste effecten binnen de focusgebieden. Zo versterken de inspanningen op technologie en industrie elkaar en worden de behoeftes van de krijgsmacht verbonden aan de expertise van het Nederlandse kennis en bedrijfsleven.

Actievere rol overheid Via de 4 focusgebieden gaat het kabinet actiever sturen op de markt. Zo wordt onder meer ingezet op industrieversterkend inkopen en meer internationale samenwerking via kopgroepen. Maar ook op het verbeteren van toegang tot financiering en betere toegang tot test-, onderzoeks- en productiefaciliteiten. Ook wordt er gewerkt aan het weerbaarder maken van toeleveringsketens en het versterken van militaire kennis en innovatie.

Groei defensie-industrie Om dit alles te realiseren, stelt Defensie € 1,6 miljard beschikbaar. Daarnaast streeft het kabinet naar een groei van de Nederlandse defensie-industrie van 40%, naar een totale omzet van € 15 miljard in 2030.