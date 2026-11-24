Nieuwsbericht 24-11-2026 | 06:00

Het hebben van een hond brengt veel plezier met zich mee. Het is een levenslang maatje. Daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij. Als je kiest voor een hond moet je zeker weten dat je daar de komende jaren genoeg tijd, middelen en ruimte voor hebt. De meeste honden hebben bij hun baasje een gezond en gelukkig leven. In gevallen waar dat niet lukt, is meestal geen sprake van opzet, maar ligt het eerder aan het maken van de verkeerde keuzes.

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) lanceert daarom de campagne Vrienden voor het leven word je niet zomaar. De campagne roept toekomstige hondeneigenaren op om zich vóór aanschaf goed te oriënteren, zodat zij een bewuste keuze maken voor een hond die past bij hun situatie.

Staatssecretaris Silvio Erkens (LVVN): “Een hond is geen impulsieve aankoop, maar een vriend voor het leven. Daarom is het belangrijk om vooraf goed na te denken of je een hond de thuissituatie kan bieden die het verdient. Want een huisdier is leuk, maar je moet wel weten waar je aan begint. Dat weet ik als baasje van een Shiba Inu als geen ander!”

De juiste match

Bij het hebben van een hond komen veel dingen kijken. Denk aan de kosten van voer en de dierenarts, de tijd die het kost om een hond meerdere keren per dag uit te laten en goed op te voeden.

Mensen kiezen een hond vaak op gevoel, bijvoorbeeld vanwege het schattige uiterlijk of de populariteit van het ras. Dit kan leiden tot een mismatch. Denk aan een Labradoodle die graag veel wil spelen, terwijl jij door je drukke baan daar weinig tijd voor hebt. Of een Jack Russell die regelmatig kuilen graaft in je mooie gazon.

Een verkeerde keuze kan leiden tot grote problemen, zoals onvoldoende verzorging, gedragsproblemen, bijtincidenten, verwaarlozing of zelfs het moeten afstaan van het dier. Dat maakt dat het ministerie aandacht wil besteden aan het belang van een goede keuze voor een hond.