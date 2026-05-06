Medische evacuatie van cruiseschip m/v Hondius

Het gaat om een Brit (56), een Nederlander (41) en een Duitse (65). Zij worden na aankomst direct overgebracht naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Europa.

Met twee evacuatievluchten zijn vandaag twee zieke passagiers en een mogelijk besmette passagier medisch geëvacueerd van het Nederlandse cruiseschip de m/v Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt.

Medische evacuatie passagiers

Omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart, coördineert Nederland via het ministerie van Buitenlandse Zaken de hulp aan de opvarenden. Het staat hierover in nauw contact met het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de rederij, en de autoriteiten in Kaapverdië en andere betrokken landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken faciliteerde de evacuatie in samenwerking met de Nederlandse ambassades in de regio.

Huidige situatie m/v Hondius

De m/v Hondius was met ongeveer 150 mensen uit diverse landen aan boord onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Er zijn meerdere mensen ziek geworden. Twee Nederlanders zijn overleden waarvan bij één het Hantavirus is aangetoond. Het Hantavirus is ook vastgesteld bij een andere opvarende, deze ligt momenteel op de IC in Johannesburg. Op 2 mei is een passagier aan boord overleden, bij deze persoon is de doodsoorzaak niet vastgesteld.

Inmiddels is duidelijk dat het gaat om de Andesvariant van het Hantavirus.



Het RIVM is betrokken bij de preventieve maatregelen aan boord van het schip en bij de medische evacuatie. Er werd vanaf het begin al rekening gehouden met de mogelijkheid dat het om de Andesvariant ging.

Er zijn twee medisch specialisten uit Nederland onderweg naar Kaapverdië. Zij ondersteunen op het schip om optimale medische zorg te verlenen tijdens de overtocht.

Lees meer over Hantavirussen op de website van het RIVM